警入校設路檢器材及重機宣導 學童體驗歡度兒童節

台中市清水區大秀國小昨日建校102年校慶，校方結合兒童節、舉辦全校師生環校路跑，並邀請台中市清水警分局交通組、大秀派出所及交通警察大隊到校，將路檢酒測器材、警用大型重機搬進校園，送給孩子難忘的兒童節禮物。

台中市清水警分局大秀派出所擺設路檢器材、巡邏車、警用機車及交通警察大隊的警用大型重型機車等，該校學童們沿著校園環跑一圈回到終點時，便進入路檢點體驗警察臨檢的現場操作。另外，交通警察大隊的警用大型重機更是吸引小朋友的目光，紛紛排隊上前體驗乘坐，直呼好帥！

此外，由於清水區鄰近台中港，時常有貨櫃車等大型車輛行駛在路上，透過此次體驗，同時向學童宣導於路上行走或路口停等紅綠燈時，要注意大型車內輪差及不與大型車併行等觀念灌輸，隨時確保自身安全。