快訊

4人命危！工程車侵入路線 台鐵太魯閣號出軌車廂變形搶修不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假出遊潮 麗寶樂園開園半小時湧入千人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，一早即湧入千名遊客進場，約350人搭乘繫留升空。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，一早即湧入千名遊客進場，約350人搭乘繫留升空。圖／麗寶樂園渡假區提供

今天是清明連假首日，台中麗寶樂園今天一開園即湧入許多人潮，由於4天連假，園方預估下午人潮會更明顯；國道3號清水服務處也陸續湧入人潮，從昨晚9時至今天上午10時，來客約8000人次。

麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，連續10天，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，眺望摩天輪與火炎山等美景。今天一早即湧入千名遊客進場，約350人搭乘繫留升空。

麗寶樂園渡假區表示，遊客進場需付入場清潔費100元，搭乘繫留升空一次收費600(不含入場清潔費)，繫留升空共有兩場次，早上6點到8點、下午場4點15分到6點15分，身高110公分以上才可搭乘，因活動受天氣條件影響，只開放上午場接受官網預定，下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數才開放現場購票。

麗寶樂園也推出博幼票買一送一優惠，兩人只要399元，還可欣賞超視覺魔幻秀、免費看熱氣球，一票多享受，搶攻連假商機。今天上午9時30分開放遊客入園，開園前已有遊客在門口等候買票，開園半小時，已湧入千人。台中麗寶樂園園長王永豪說，預估下午人潮會更明顯。

位於國道3號上的清水服務區昨晚開始湧入許多人車，自昨晚9時至今天上午10時，來客約8000人次，人潮湧現還不明顯。清水服務區表示，因為清明4天連假，預估中午用餐時段及下午人潮才會增多。

麗寶樂園 連假 國道

延伸閱讀

連假首日回堵13公里 林佳龍：增加公共運輸才可解決

綠島南寮大街清明連假後 啟動違規招牌、路障拆除

小琉球喜迎久違「春燕」 清明連假前兩天近滿房

清明連假首日南下人潮多 高鐵再開2加班車全自由座

相關新聞

清明連假出遊潮 麗寶樂園開園半小時湧入千人

今天是清明連假首日，台中麗寶樂園今天一開園即湧入許多人潮，由於4天連假，園方預估下午人潮會更明顯；國道3號清水服務處也陸...

台中「多元計程車隊」再添2家 全市車隊數達12家

台中市2019年10月底首家多元計程車隊上路，2年來車輛數持續成長，目前已超過1400輛，今年3月再添「國通車隊」及「雙...

車禍多 彰化2新測速桿6日啟用

彰化縣139縣道及152縣道常發生車禍，縣警局針對易肇事路段新增設2支測速照相桿，分別為139縣道20.153公里處、埤...

友善石虎給付 南投擴及9鄉鎮

南投縣政府推動友善石虎生態服務給付，今年擴及南投、草屯等9鄉鎮市，有意加入友善石虎生態服務給付試辦方案的民眾，即日起到4...

中捷帶動商機 沿線店家現人潮

台中捷運綠線恢復試營運後，位於北屯總站旁的「捷運總站夜市」，清明連假恢復營運搶商機；美式賣場好市多沿著捷運2家分店，業者...

中捷綠線 首周運量近50萬人次

台中捷運綠線首周運量逼近50萬人次，人潮最多的車站分別為高鐵台中站、市政府站、文心崇德站與北屯總站。中捷公司預估，清明連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。