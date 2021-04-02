清明連假出遊潮 麗寶樂園開園半小時湧入千人

今天是清明連假首日，台中麗寶樂園今天一開園即湧入許多人潮，由於4天連假，園方預估下午人潮會更明顯；國道3號清水服務處也陸續湧入人潮，從昨晚9時至今天上午10時，來客約8000人次。

麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，連續10天，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，眺望摩天輪與火炎山等美景。今天一早即湧入千名遊客進場，約350人搭乘繫留升空。

麗寶樂園渡假區表示，遊客進場需付入場清潔費100元，搭乘繫留升空一次收費600(不含入場清潔費)，繫留升空共有兩場次，早上6點到8點、下午場4點15分到6點15分，身高110公分以上才可搭乘，因活動受天氣條件影響，只開放上午場接受官網預定，下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數才開放現場購票。

麗寶樂園也推出博幼票買一送一優惠，兩人只要399元，還可欣賞超視覺魔幻秀、免費看熱氣球，一票多享受，搶攻連假商機。今天上午9時30分開放遊客入園，開園前已有遊客在門口等候買票，開園半小時，已湧入千人。台中麗寶樂園園長王永豪說，預估下午人潮會更明顯。

位於國道3號上的清水服務區昨晚開始湧入許多人車，自昨晚9時至今天上午10時，來客約8000人次，人潮湧現還不明顯。清水服務區表示，因為清明4天連假，預估中午用餐時段及下午人潮才會增多。