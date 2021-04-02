慶祝兒童節 創新兒童劇今彰中免費看還有禮物拿

兒童節連續假期，創新兒童劇「聽說，年獸來了」中部首演將在今天下午2點半在彰化高中雨賢館開演，戲劇內容充滿童趣及富含傳說的劇情中，融入傳統戲曲的藝術精華，2點開放免費入場，現場也準備小禮物，觀賞時須全程配戴口罩。

台灣豫劇團近年積極嘗試製作適合兒童及青少年觀賞的跨劇戲曲，以突破性地「人戲」與「偶戲」的結合，或不同劇種進行演出，「聽說，年獸來了」是將傳統神話「年獸」的故事連結社會「假新聞」的亂象重新改編，結合豫劇、歌仔戲及京白所製作的跨劇兒童戲曲。

台灣豫劇團表示，為將此劇推入校園教育推廣，劇團特地制定了一套大型年獸布偶裝，安排演員穿著並展示一段戲曲身段「走邊」，呆萌的現代布偶結合傳統的藝術之美，撞擊出可愛又討喜的經典畫面。

這齣在中部首演的的豫劇創新兒童劇由立法委員黃秀芳、縣議員莊陞漢、市民代表江炳輝、市民代表周平聯合服務處、彰化縣麓社交流發展協會、國立彰化高中、國立彰化高中家長委員會協助促成，希望讓中部地區度過一個歡樂藝文的兒童節。