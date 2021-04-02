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影／台中警獻兒童節禮物 至國小演小紅帽與大野狼話劇

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共
台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共

「校園犯罪預防宣導」跳脫以往說教與政令式宣導，改以家喻戶曉的童話故事改編話劇寓教於樂的方式，台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」讓師生透過角色扮演的學習媒介來認知如何保護自己。

台中市警二分局「治安暨交通安全宣導團」及志工共同推出創團首部力作「小紅帽與大野狼」，表演中小紅帽騎著酷炫滑板車出場，立即造成吸睛效果，並宣導騎車戴上安全帽的重要性，包包內也攜帶口哨保護自己，雖然大野狼變身親切的帥哥哥，但小紅帽仍然記得媽媽說過不能吃陌生人給的食物，沒有輕易受騙上當，並在遇到危險時機智尋求路過老奶奶的協助，立即報警排除危險。

表演活動結束後，臺中市警二分局的警察大頭娃娃，出場時引起學生驚呼連連。除了戲劇表演外，警方更在現場設反毒攤位、交通安全宣導攤位，以酒駕眼鏡體驗、九宮格遊戲及仿真毒品樣本展示與師生互動，讓孩子避免遭受到毒品的侵害、並提升自身的安全意識，以及交通各項法規說明。現場約8百名師生非常熱絡毫不冷場，成功的讓宣導效果大大加分。　　

警方表示，以往校園宣導總是硬梆梆地教條式上課，無法引起學生共鳴，而達到宣導成效；這次特別由具表演專長員警及志工組成「治安暨交通安全宣導團」，以學生的視角、口語及肢體語言，表演話劇，向學生傳達「反毒」、「交通安全」的法治觀念，讓學生提高學習意願，進而懂得保護自己，向毒品及詐騙說「不」！

台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共
台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共
台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共
台中市警二分局員警及志工前天至轄內省三國小校園，合力演「小紅帽與大野狼」的輕鬆話劇，逗的全場師生哄堂大笑，許多老師笑說：「很實用，都有記到心坎裡，很棒的兒童節禮物。」。圖／警方提共

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