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救國團選出中市優秀青年 勇鷹試飛官鄒松濤全國表揚
救國團台中市團委會今天舉辦「青年節優秀青年表揚大會」，表揚社會優秀青年15人、大專優秀青年13人，以及中等學校優秀青年124人。
其中漢翔工業股份有限公司飛航事航務組飛行師鄒松濤教官因職業領域表現優異，並代表台中市接受全國表揚。
救國團指出，鄒松濤因職業領域表現優異，在部隊運用所長，培育出無數的飛官外，退伍後考取漢翔並派至美國完成試飛官訓練，運用所學參與國機國造之勇鷹號高教機研發，協助國家國防，獲得評審一致推舉。
今年表揚的主題為「青年來領航 夢想正飛揚」，意涵青年勇敢抱著夢想理念向前追尋，在這新世代乘風破浪超越自我，實踐自己的理念，讓夢想飛揚。
代表頒獎的台中市副市長令狐榮達致詞說，在大學時期參加救國團舉辦的｢國際事務研習營｣，對後來從事外交工作有啟發作用；也謝謝救國團這麼多年來一直舉辦具有正向意義的活動，對青年朋友也有鼓勵的作用；更希望我們的青年要自我期許，成為國家未來的中堅力量。
救國團台中市團委會主任委員郭國輝也表示，青年是國家的重要資產，未來將持續與所有青年朋友們共同努力。
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