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沙鹿台電高壓設施阻路口 蔡其昌和陳柏惟會勘9月前完工
台中市沙鹿區台灣大道六段726巷口是通往都會公園步道與沙鹿登山健行自行車步道重要道路，來往遊客及大客車通行常因台電高壓電桿緊鄰巷口而無法順利通行，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟今天邀集台電等單位會勘，將由台電公司辦理電桿遷移改善作業，預計今年9月底前完工。
今天會勘單位有台電公司台中區營運處長黃明舜、台中市議員楊典忠、王立任、張家銨及台中市政府建設局養護工程處海線工程隊長蘇佳禾、六路里長鄭啟霖等人到場。
蔡其昌表示，許多鄉親反映，台電電線桿正好擋住沙鹿登山步道通行路口，但涉及高壓、低壓電路問題，今天邀請台電公司來研議後續電路繞道計畫，在安全無慮的前提下將電線、電桿改道，解決人民問題是身為民意代表最重要的任務。
陳柏惟表示，台電電線桿擋住台灣大道726巷口，對來運動、爬山的民眾安全上造成疑慮，今天邀請台電及地方民代進行會勘後順利得到解決，未來將高壓、低壓電路改道，鄉親們通行問題將得到改善。
台電公司處長黃明舜說，台電公司將針對該區域電桿進行系統性調整，台灣大道六段726巷口電桿(GE72)將往北遷移15公尺，同時將高、低壓架空線路及地下電壓線路拆除；原高、低壓架空線路改由台灣大道六段700巷電桿(HD26)以地下供電引接回台灣大道六段726巷內電桿(HE02)，預計今年9月底前完工。
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