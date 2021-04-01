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彰化員林市長送上萬份熊本熊餐具 盼小朋友落實環保生活

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市今年送出一萬二千多份小朋友都很喜歡的熊本熊精緻餐碗當做兒童節禮物，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。記者林宛諭／攝影
員林市今年送出一萬二千多份小朋友都很喜歡的熊本熊精緻餐碗當做兒童節禮物，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市今年送出一萬二千多份熊本熊精緻餐碗給小朋友當兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。

游振雄今天前往員東國小提前與小朋友歡度兒童節，並致贈兒童節禮物及表揚模範生，游振雄說，員林市目前國小學童有7679人、公私立幼兒園4368人，兒童總人數共計12047人，今年度幼兒園人數相比去年增加300人，對現今少子化的社會而言，實在難得，希望員林市能再增加建設，提升整體環境品質，吸引更多人口在員林市落地生根。

員林公所民政課長白滄行說，今年兒童節贈送給員林市內9所國小及30所公私立幼兒園，共1萬2047位小朋友，為鼓勵市內表現優異的507位模範生，游市長也頒發每位模範生獎狀，再加贈精美實用的熊本熊同系列「玻璃保溫提袋組」，希望藉此鼓勵獲選的模範生小朋友在學業、品德都能再接再厲。

員林市今年送出一萬二千多份小朋友都很喜歡的熊本熊精緻餐碗當做兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。記者林宛諭／攝影
員林市今年送出一萬二千多份小朋友都很喜歡的熊本熊精緻餐碗當做兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。記者林宛諭／攝影
員林市長游振雄今天前往員東國小提前與小朋友歡度兒童節，並致贈兒童節禮物及表揚模範生。圖／員林市公所提供
員林市長游振雄今天前往員東國小提前與小朋友歡度兒童節，並致贈兒童節禮物及表揚模範生。圖／員林市公所提供

兒童節 熊本熊 幼兒園 環保

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