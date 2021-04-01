彰化員林市長送上萬份熊本熊餐具 盼小朋友落實環保生活

彰化縣員林市今年送出一萬二千多份熊本熊精緻餐碗給小朋友當兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具的習慣，建立使用重複性的容器，降低一次性餐具的使用，建立環境保育的觀念並落實於生活。

游振雄今天前往員東國小提前與小朋友歡度兒童節，並致贈兒童節禮物及表揚模範生，游振雄說，員林市目前國小學童有7679人、公私立幼兒園4368人，兒童總人數共計12047人，今年度幼兒園人數相比去年增加300人，對現今少子化的社會而言，實在難得，希望員林市能再增加建設，提升整體環境品質，吸引更多人口在員林市落地生根。