快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮。記者林敬家／攝影
彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮。記者林敬家／攝影

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清氣爽地舒服用餐，餐會中並致贈80位長者每人500元禮金以及由秀傳醫療體系提供贈送的毛毯。

市長林世賢指出，彰化市公所目前由社會課列冊服務的長者對象有80位，平時即經常透過志工協助關懷訪視，到獨居長者住處噓寒問暖，了解其生活狀況與需求，讓孤苦無依的獨居長者感受社會溫暖。

除了日常的關懷訪視，市公所同時安排志工每天協助為低收入戶的獨居長者送午餐；此外，公所於每年中秋節都會贈送中秋月餅給有列冊的獨居長者享用，且每逢歳末也會辦理圍爐送暖活動、或是於年初辦聯誼餐會。而為了讓獨居長者有外出散心機會，增進生活品質，市公所每年更會安排招待長者到外地旅遊。

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會。記者林敬家／攝影
彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會。記者林敬家／攝影

獨居

延伸閱讀

彰化首開漢堡王「廖士鈞吃爆文」引議論 本人現身挑戰

貓羅溪牛群／大車呼嘯、大砲搶拍 險象環生

彰化終於要有百貨公司了？第二停車場BOT上網招商

彰化南瑤宮四季籤抽中「籤王」人民籤：萬事皆如意

相關新聞

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年...

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打...

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

彰化員林市長送上萬份熊本熊餐具 盼小朋友落實環保生活

彰化縣員林市今年送出一萬二千多份熊本熊精緻餐碗給小朋友當兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具...

彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清...

台中大安農會新推芋頭豬肉餡餅 餡飽滿吃的到芋頭顆粒

台中大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」成功，入口鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，大安農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。