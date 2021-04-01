彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清氣爽地舒服用餐，餐會中並致贈80位長者每人500元禮金以及由秀傳醫療體系提供贈送的毛毯。

市長林世賢指出，彰化市公所目前由社會課列冊服務的長者對象有80位，平時即經常透過志工協助關懷訪視，到獨居長者住處噓寒問暖，了解其生活狀況與需求，讓孤苦無依的獨居長者感受社會溫暖。