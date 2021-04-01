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彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓
彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清氣爽地舒服用餐，餐會中並致贈80位長者每人500元禮金以及由秀傳醫療體系提供贈送的毛毯。
市長林世賢指出，彰化市公所目前由社會課列冊服務的長者對象有80位，平時即經常透過志工協助關懷訪視，到獨居長者住處噓寒問暖，了解其生活狀況與需求，讓孤苦無依的獨居長者感受社會溫暖。
除了日常的關懷訪視，市公所同時安排志工每天協助為低收入戶的獨居長者送午餐；此外，公所於每年中秋節都會贈送中秋月餅給有列冊的獨居長者享用，且每逢歳末也會辦理圍爐送暖活動、或是於年初辦聯誼餐會。而為了讓獨居長者有外出散心機會，增進生活品質，市公所每年更會安排招待長者到外地旅遊。
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