台中大安農會新推芋頭豬肉餡餅 餡飽滿吃的到芋頭顆粒

台中大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」成功，入口鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，大安農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉餡餅的新品上市發表會，大安農會總幹事蔡建宗表示，期望天衣無縫的嚴制餡餅，幫助農民推廣高檔獲多年冠軍的芋頭。

總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有250多公頃，品種為檳榔心芋頭，具有Q、香、鬆、高澱粉之優質品質，從2014到2020年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜；芋頭從田間送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者以小火進行油煎(不需解凍)，過程需加一次水並蓋上鍋蓋等水收乾，約15分鐘即可起鍋，非常方便，為正餐、宵夜的最佳選擇。

大安農民種植的優質檳榔心芋頭，結合大安農會生產的產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」，今天的發表會，蔡建宗說明製作過程以及嚴選食材經過後，和與會人員台中市農業局副局長蔡勇勝、畜牧科長廖世偉、技士劉奕成、及楊鵑華教授一同享用芋頭豬肉餡餅，一口咬下，發覺鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，外皮厚度恰到好處。