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台中大安農會新推芋頭豬肉餡餅 餡飽滿吃的到芋頭顆粒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會今天新推出芋頭豬肉餡餅。圖／大安農會提供
台中大安農會今天新推出芋頭豬肉餡餅。圖／大安農會提供

台中大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」成功，入口鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，大安農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉餡餅的新品上市發表會，大安農會總幹事蔡建宗表示，期望天衣無縫的嚴制餡餅，幫助農民推廣高檔獲多年冠軍的芋頭。

總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有250多公頃，品種為檳榔心芋頭，具有Q、香、鬆、高澱粉之優質品質，從2014到2020年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜；芋頭從田間送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者以小火進行油煎(不需解凍)，過程需加一次水並蓋上鍋蓋等水收乾，約15分鐘即可起鍋，非常方便，為正餐、宵夜的最佳選擇。

大安農民種植的優質檳榔心芋頭，結合大安農會生產的產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」，今天的發表會，蔡建宗說明製作過程以及嚴選食材經過後，和與會人員台中市農業局副局長蔡勇勝、畜牧科長廖世偉、技士劉奕成、及楊鵑華教授一同享用芋頭豬肉餡餅，一口咬下，發覺鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，外皮厚度恰到好處。

加工課長周于翔表示，台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。芋頭豬肉餡餅每包為20粒裝，定價500元，為供民眾嘗鮮，即日起至110年04月30日止，優惠價239元，團購優惠活動，一次購買2包只要450元，一次購買5包只要999元，購買可洽飛天豬生活館04-26712229#42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

台中大安農會今天新推出芋頭豬肉餡餅。圖／大安農會提供
台中大安農會今天新推出芋頭豬肉餡餅。圖／大安農會提供
台中大安農會今天新推出芋頭豬肉餡餅。圖／大安農會提供
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台中市 農會

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