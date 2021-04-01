快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中郵局和鎮瀾宮限量3000冊媽祖金箔立體郵冊 今過火

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中郵局和鎮瀾宮限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天過火祈福。圖／台中郵局提供
台中郵局和鎮瀾宮限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天過火祈福。圖／台中郵局提供

2021大甲媽祖國際觀光文化節，台中郵局限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天在鎮瀾宮過火祈福，立體郵冊本月7日起在台中市各郵局發售，每套299元。

台中郵局為感念媽祖護國佑民顯赫神威，並宣揚媽祖悲天憫人濟世救人精神，連續10年與大甲鎮瀾宮合作，今年更以3D紙雕設計，推出「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」1款，於「2021大甲媽祖國際觀光文化節」活動中發售，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。

郵冊內鎮殿媽祖以金箔立體設計，搭配聖母昇天圖為主題，巧妙地將點石成金郵票與不同媽祖聖像(鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽等)及藝術家手繪原圖(莊儀團、報馬仔、神童團、太子團、三十六執士及福德彌勒團)作結合，再輔以文字說明媽祖信仰之力量與文化，使本次郵冊風格獨樹一格，更具文化傳承之意義。

另為回饋信眾，購買媽祖郵冊加贈手繪風報馬仔明信片及個人化郵票1枚；為使媽祖郵冊更具庇佑收藏價值，今天由台中郵局代理局長陳湘慈和鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在大甲鎮瀾宮大殿，舉行媽祖郵冊祈福過火儀式。

郵冊限量發行3000冊，今天在大甲和大甲廟口郵局預購，4月7日（星期三）起於台中市各郵局發售，每套售價新台幣299元，外縣市請電洽台中民權路郵局集郵服務中心，預購專線：04-22215121分機253、257。

配合「2021大甲媽祖國際觀光文化節」系列活動，4月9日（星期五）遶境進香起駕日與4月18日（星期日）回鑾日，早上10點到下午4點，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局及特惠服務攤位，服務民眾，現場備有限量1000枚臨局封，免費提供信眾或遊客郵寄或紀念珍藏。

台中郵局和鎮瀾宮限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天過火祈福。圖／台中郵局提供
台中郵局和鎮瀾宮限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天過火祈福。圖／台中郵局提供

大甲媽祖 郵局 鎮瀾宮

延伸閱讀

失智老翁郵局前徘徊 桃園楊梅暖警助返家

遠傳攜手鎮瀾宮 首創聯名電信方案

大甲媽祖遶境信徒必搶「壓轎金」議長服務處準備4萬份

影／馬英九有獎徵答 問媽祖姓名年紀和朝代欲罷不能

相關新聞

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年...

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打...

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

彰化員林市長送上萬份熊本熊餐具 盼小朋友落實環保生活

彰化縣員林市今年送出一萬二千多份熊本熊精緻餐碗給小朋友當兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具...

彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清...

台中大安農會新推芋頭豬肉餡餅 餡飽滿吃的到芋頭顆粒

台中大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」成功，入口鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，大安農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。