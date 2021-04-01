台中郵局和鎮瀾宮限量3000冊媽祖金箔立體郵冊 今過火

2021大甲媽祖國際觀光文化節，台中郵局限量發行3000冊媽祖金箔立體郵冊，今天在鎮瀾宮過火祈福，立體郵冊本月7日起在台中市各郵局發售，每套299元。

台中郵局為感念媽祖護國佑民顯赫神威，並宣揚媽祖悲天憫人濟世救人精神，連續10年與大甲鎮瀾宮合作，今年更以3D紙雕設計，推出「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」1款，於「2021大甲媽祖國際觀光文化節」活動中發售，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。

郵冊內鎮殿媽祖以金箔立體設計，搭配聖母昇天圖為主題，巧妙地將點石成金郵票與不同媽祖聖像(鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽等)及藝術家手繪原圖(莊儀團、報馬仔、神童團、太子團、三十六執士及福德彌勒團)作結合，再輔以文字說明媽祖信仰之力量與文化，使本次郵冊風格獨樹一格，更具文化傳承之意義。

另為回饋信眾，購買媽祖郵冊加贈手繪風報馬仔明信片及個人化郵票1枚；為使媽祖郵冊更具庇佑收藏價值，今天由台中郵局代理局長陳湘慈和鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在大甲鎮瀾宮大殿，舉行媽祖郵冊祈福過火儀式。

郵冊限量發行3000冊，今天在大甲和大甲廟口郵局預購，4月7日（星期三）起於台中市各郵局發售，每套售價新台幣299元，外縣市請電洽台中民權路郵局集郵服務中心，預購專線：04-22215121分機253、257。