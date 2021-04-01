彰化縣長認證補丁路 今會勘即將施工用路人不再跳動

台76快速道路下方的彰化縣埔心鄉柳橋西路，車流量大，經口村的路段除了路面龜裂，因管線單位時不時開挖施工，修修補補，連縣長王惠美今天會勘都說「這是補丁路無誤」，縣政府將發包整修重鋪，預計4月底完工。

縣政府工務處交通工程科長林慶濠說明工程概要，施工自員鹿路一段至明聖路二段巷口，改善長度約800公尺，所需經費約為340萬元，除了路面刨舖，也改善路基和重新檢討標線標誌，今年3月底已完成協調各管線單位，利用這次修路同時鋪設和改善管線，預計4月上旬開工，月底完工。

「前次到埔心鄉勘察道路，地方父老說『還有一段路況更呷力』，就是這段路。」王惠美說，路況真的很差，龜裂之外東補西補，「補丁路無誤」，這次施工一併改善50個人孔蓋，完工後，用路人不再有行駛在跳動路面的不良感受。

縣政府工務處表示，辦理年度轄管道路養護計畫時，會邀集各管線單位研商人手孔蓋下地及管線埋設等作業，避免道路鋪完又管挖，並逐步提升整體道路路面平整度，建構安全又舒適平坦的用路環境。