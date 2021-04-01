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舊潭子鄉代表會辦公室 將轉型為親子館與公共托嬰中心

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘舊潭子鄉代表會辦公室。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘舊潭子鄉代表會辦公室。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市舊潭子鄉代表會辦公室（目前為幼兒園辦公室）計畫改建為社福據點，規劃興建親子館及公共托嬰中心，並增設廁所、昇降設備等工程，經費共1940萬元，立委楊瓊瓔爭取前瞻建設經費支持。中市府社會局預計今年4月底前辦理委設、9月耐震補強及室內裝修開工、明年3月完工，並同步辦理委外經營管理。

台中市社會局指出，舊潭子代表會辦公室3層樓近200坪的空間，將充分利用空間，整建為親子館及公共托嬰中心，工程總經費1940萬元，預計1樓規劃開放式親子館，2樓整體區域為0至2歲的平價公共托嬰中心，3樓則規劃為幼兒園辦公室，佳惠潭子市民。

立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘，賴朝國表示，去年便偕同楊瓊瓔委員積極推動潭子區能設立親子館與公共托嬰中心，選定舊潭子鄉代表會辦公室作為潭子區社福機構的新地標，接下來將執行建築物結構補強、室內裝修、增設廁所、昇降設備及消防安檢等改善工程，完工後潭子就會有一座提供平價優質托嬰、育兒及幸福家庭諮詢服務的處所。

楊瓊瓔說，潭子區目前未滿2歲的嬰幼兒人口數約有1609人，面對少子化問題，感謝市府積極建置公共托嬰中心，將可以提供32個家庭托嬰，讓雙薪夫妻兼顧工作及家庭，期望未來能帶動年輕人的生育率。

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