大甲媽遶境9日起駕 帶防疫用品大眾運輸免塞車

大甲鎮瀾宮媽祖9日起駕遶境，警方進行三層交通管制，呼籲參與活動的民眾，可搭乘大眾運輸到場，以免塞車之苦，並記得保持社交距離及攜帶個人防疫用品。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日晚間起駕，18日回鑾，大甲警分局規劃交通疏導三層管制措施，9日下午3時至10日凌晨2時，第一層行人徒步區，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

第二層，禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層，道路封閉路段管制，包括經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口；水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

18日回鑾上午10時至晚間零時，管制措施則為第一層行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

第二層，禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層，調撥車道管制路段：包括清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口南下內側車道，上午8時至晚間8時調撥為北上方向行駛。

警方建議，民眾可將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮。

另為防範不法宵小伺機扒竊，大甲警分局除規劃設置「警察服務站」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」以防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全。