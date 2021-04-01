台中神岡公園遊具暗藏危機！孩童滑石子溜滑梯磨到出血

台中市神岡區圳堵仁愛公園兒童遊戲區設施危機四伏，不少設施損壞，爬繩區PU鋪面破損嚴重，還有小朋友被石子溜滑梯的粗糙顆粒給磨到出血。台中市議員周永鴻接獲民眾反映，今日邀集相關單位前往會勘，要求盡快修復破損設施，並投入經費更換爬繩區鋪面及改善遊樂設施。建設局承諾，將儘速修復損壞設施。

神岡區圳前仁愛公園佔地2.1公頃，於2014年11月啟用，因為在清泉崗空軍基地附近而設置空軍主題的兒童遊戲區，受到不少家長和小朋友喜愛，是不少家長心目中的優質特色公園。

不過周永鴻接獲許多家長向他反映，公園內的遊具破損狀況嚴重，今日他與建設局和神岡區公所到遊戲區會勘，發現爬繩區PU鋪面大面積破損，而攀岩區和沙坑區跳台也都有損壞情形；溜滑梯的石頭顆粒凸起以及兩側燈具都可能讓遊玩的小朋友受傷。

周永鴻說，他接到家長陳情，小朋友溜滑梯滑了1、2次腳就擦傷、甚至流血，要求市府盡快修復破損設施，並投入經費改善整體遊戲區環境，尤其是爬繩區鋪面應全面更換，才能讓圳前仁愛公園成為家長安心、小孩開心的遊憩場所。