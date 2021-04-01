死亡比出生的多！彰化縣基層公所競發生育津貼但感無奈

俗語說「兒童是國家未來的主人翁」，許多鄉鎮市為了刺激新生人口成長，先後發給津貼獎勵生育，彰化縣偏鄉溪州今年起發給金額僅次於北斗鎮的生育津貼，希望鼓勵適齡鄉民多多「增產報國」，但鄉公所也感歎「死亡的比出生的還多」，若沒發展大型產業帶進年輕人口，生了留不住，只怕鄉公所徒勞無功。

彰化縣26鄉鎮市，今年之前，縣政府和12個鄉鎮市發放3萬到5000元生育津貼（含坐月子津貼），彰化縣總人口數連年下滑，今年跌破127萬人，到3月縣民126萬6670人。即使生育津貼效果不顯著，鄉鎮長擔心沒發津貼情況更槽，溪州、埔心、埔鹽四鄉鎮公所從今年元月起發放生育津貼。

溪州鄉長江淑芬說，溪州是農業鄉，鄉民大多務農，鄉內沒具規模的產業，留不住年輕人，鄉民人口數有減無增，鄉公所從今年起發給生育津貼，第一胎6000元，之後每胎加倍獎勵，例如第二胎1萬2000元，以此類推，雙胞胎3萬6000元，三胞胎3萬6000元。

鄉公所統計，今年第一季新生人口90人，可是新生兒是去年母親懷胎生育，不能算在今年生育津貼績效，鄉長江淑芬到府送禮金和禮品，希望適齡鄉民踴躍生育，農村種菜種米不愁吃。

江淑芬表示，溪州人口老化，死亡人數多於出生人數，短期內不易翻轉，溪州鄉今年起發放生育津貼，期待產生生育率止跌的效應，人口政策的眼光要放遠，除了生育補助，政府應重視城鄉發展，鼓勵低汙染產業到偏鄉設廠，有員工才有年輕人，也才有生育率。

溪州鄉今年第一季，死亡人數99人，出生63人，而且每個月的死亡人數都高於出生人數。彰化縣西南角鄉鎮都被劃歸偏鄉，65歲以上老年人口比率逾20%，超過全國平均值16%，大城鄉光是今年元月死亡20人，出生僅3人，同樣位在鄉西南角鄉鎮都有類似情形，死亡人數多於出生人數。

其餘實施生育津貼行之有年的鄉鎮市，人口數也呈下滑趨勢，北斗鎮生育補助全縣最優，第一胎1萬元，第二、三胎2萬元，第四、五胎3萬元，雙胞胎6萬元，3胞胎10萬元，曾經引爆遷戶口到北斗的風潮，北斗鎮雖有工業區，可是生育津貼的重賞抵不過生活現實面，2019年北斗鎮人數3萬3358人，2020年3萬3348人，重賞制度已退燒。