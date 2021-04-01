快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死亡比出生的多！彰化縣基層公所競發生育津貼但感無奈

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所從今年起發放生育津貼，鄉長江淑芬把禮金和禮品送到家。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣溪州鄉公所從今年起發放生育津貼，鄉長江淑芬把禮金和禮品送到家。圖／溪州鄉公所提供

俗語說「兒童是國家未來的主人翁」，許多鄉鎮市為了刺激新生人口成長，先後發給津貼獎勵生育，彰化縣偏鄉溪州今年起發給金額僅次於北斗鎮的生育津貼，希望鼓勵適齡鄉民多多「增產報國」，但鄉公所也感歎「死亡的比出生的還多」，若沒發展大型產業帶進年輕人口，生了留不住，只怕鄉公所徒勞無功。

彰化縣26鄉鎮市，今年之前，縣政府和12個鄉鎮市發放3萬到5000元生育津貼（含坐月子津貼），彰化縣總人口數連年下滑，今年跌破127萬人，到3月縣民126萬6670人。即使生育津貼效果不顯著，鄉鎮長擔心沒發津貼情況更槽，溪州、埔心、埔鹽四鄉鎮公所從今年元月起發放生育津貼。

溪州鄉長江淑芬說，溪州是農業鄉，鄉民大多務農，鄉內沒具規模的產業，留不住年輕人，鄉民人口數有減無增，鄉公所從今年起發給生育津貼，第一胎6000元，之後每胎加倍獎勵，例如第二胎1萬2000元，以此類推，雙胞胎3萬6000元，三胞胎3萬6000元。

鄉公所統計，今年第一季新生人口90人，可是新生兒是去年母親懷胎生育，不能算在今年生育津貼績效，鄉長江淑芬到府送禮金和禮品，希望適齡鄉民踴躍生育，農村種菜種米不愁吃。

江淑芬表示，溪州人口老化，死亡人數多於出生人數，短期內不易翻轉，溪州鄉今年起發放生育津貼，期待產生生育率止跌的效應，人口政策的眼光要放遠，除了生育補助，政府應重視城鄉發展，鼓勵低汙染產業到偏鄉設廠，有員工才有年輕人，也才有生育率。

溪州鄉今年第一季，死亡人數99人，出生63人，而且每個月的死亡人數都高於出生人數。彰化縣西南角鄉鎮都被劃歸偏鄉，65歲以上老年人口比率逾20%，超過全國平均值16%，大城鄉光是今年元月死亡20人，出生僅3人，同樣位在鄉西南角鄉鎮都有類似情形，死亡人數多於出生人數。

其餘實施生育津貼行之有年的鄉鎮市，人口數也呈下滑趨勢，北斗鎮生育補助全縣最優，第一胎1萬元，第二、三胎2萬元，第四、五胎3萬元，雙胞胎6萬元，3胞胎10萬元，曾經引爆遷戶口到北斗的風潮，北斗鎮雖有工業區，可是生育津貼的重賞抵不過生活現實面，2019年北斗鎮人數3萬3358人，2020年3萬3348人，重賞制度已退燒。

生育補助 偏鄉

延伸閱讀

4月6日開張！　彰化139線增設新固定測速桿　

陳俗蓉用畫做慈善 耕耘人間福田

全國首創！彰化和美地政土地鑑界 10年上萬筆資料全都露

水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

相關新聞

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年...

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打...

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

彰化員林市長送上萬份熊本熊餐具 盼小朋友落實環保生活

彰化縣員林市今年送出一萬二千多份熊本熊精緻餐碗給小朋友當兒童節禮物，員林市長游振雄說，希望鼓勵小朋友從小養成使用環保餐具...

彰化舉辦獨老餐會 公所安排先理髮再飽餐一頓

彰化市公所服務獨居長者，今天舉辦春暖花開關懷獨居長者餐會，會中先安排彰化縣理髮商業同業公會師傅為長者義剪頭髮，之後再神清...

台中大安農會新推芋頭豬肉餡餅 餡飽滿吃的到芋頭顆粒

台中大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，研製「芋頭豬肉餡餅」成功，入口鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣，大安農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。