兒童節連假限定 彰化觀光工廠優惠總整理

兒童節連假，不少家長安排出遊行程，彰化縣府也幫家長找了適合寓教於樂的親子共樂景點，縣府城市暨觀光發展處表示，縣府依五大學習能力面推薦海牛體驗、大山牧場、田尾公路花園、巫家捏麵館以及卦山村等，也彙整了縣內觀光工廠在兒童節連假期間(4/2到4/5)的優惠資訊。

一、台灣穀堡觀光工廠體驗票每人150元，120公分以下的孩童，可由一位大人免費陪同入場。

二、白蘭氏健康博物館國小以下兒童入館就送「鷄精餅乾」1包。

三、愛玩色創意館魔法商店部分商品特價，魔法商店消費滿500元即可遊玩扭蛋轉轉樂一次，活動持續到4月18日。

四、台灣玻璃館葛蕾斯咖啡館限定，手沖咖啡第二杯折20元，喝咖啡可帶走玻璃杯。

五、緞帶王觀光工廠4月憑消費168元，可享免費體驗彈珠台乙次。

六、華新創意生活館4月4日止，館內消費即送花樣鑽石口罩(M)3個，變形金剛大黃蜂、彩虹小馬圖案口罩任二盒限時優惠。

七、卷木森活館12歲以下購買半票者，入館就送限量禮物一份，另外在童玩區購買指定商品可享9折。

八、水銡利觀光工廠早上9點開園，水池、滑水道全天候開放。

九、台灣手套博物館到4月5日止，兒童專屬1+1，購買兒童運動手套，贈送兒童針織手套。

十、台塑生醫健康悠活館依年齡規定入場送吉祥物造型帽，憑發票體驗DIY雲朵棉花糖或兌換冰淇淋、氣泡飲或爆米花一份，拍照打卡免費兌換吉祥物著色體驗一次。

十一、麥蛋捲烘焙王國全館滿千送300。

十二、織夢樂園尋找「織夢樂園」活動，姓名對中4個字享免費VR玩到飽，對中兩個字免門票，對中一個字送園遊券一張；兒童節當天12歲以下兒童入場即送一張園遊券(DIY/VR/棉花糖擇一）。