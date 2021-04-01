台中民眾排隊搶水爆口角驚動警方？ 盧秀燕：演練逼真

台中市政府因應4月6日起「供五停二」分區供水，由西屯區公所今天在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境，連民眾排隊取水時配合防疫保持適當距離遭插隊爆發口角、還驚動警方都有演練，過程逼真。

與會的台中市長盧秀燕說，今天西屯區公所的抗旱應變演練逼真，模擬各種停水情境，讓與會其他28區的區長可以加強抗旱準備，協助通知里民停水與取水資訊，全力服務市民；另演練也發現臨時取水站快沒水再通知自來水公司補水，恐讓民眾久候，建議區公所注意臨時取水站供水狀況，並且提早通知補水。

盧秀燕說，執行應變演練示範各種情境，全力做好準備，讓民眾免於停水之苦。經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，4月5日起每周輪流供水5天停水2天，市民珍惜水資源、節約用水。

她說明，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。

西屯區長陳寶雲說，今天演練包含發布停水資訊、廣播通知、行動不便獨居長者關懷送水、取水點排隊宣導、供水站維持秩序、供水站水源不足通報及水情恢復正常7大情境，提醒市民提早儲水備用，勿停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。