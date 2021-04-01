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台中民眾排隊搶水爆口角驚動警方？ 盧秀燕：演練逼真
台中市政府因應4月6日起「供五停二」分區供水，由西屯區公所今天在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境，連民眾排隊取水時配合防疫保持適當距離遭插隊爆發口角、還驚動警方都有演練，過程逼真。
與會的台中市長盧秀燕說，今天西屯區公所的抗旱應變演練逼真，模擬各種停水情境，讓與會其他28區的區長可以加強抗旱準備，協助通知里民停水與取水資訊，全力服務市民；另演練也發現臨時取水站快沒水再通知自來水公司補水，恐讓民眾久候，建議區公所注意臨時取水站供水狀況，並且提早通知補水。
盧秀燕說，執行應變演練示範各種情境，全力做好準備，讓民眾免於停水之苦。經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，4月5日起每周輪流供水5天停水2天，市民珍惜水資源、節約用水。
她說明，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。
西屯區長陳寶雲說，今天演練包含發布停水資訊、廣播通知、行動不便獨居長者關懷送水、取水點排隊宣導、供水站維持秩序、供水站水源不足通報及水情恢復正常7大情境，提醒市民提早儲水備用，勿停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
經發局長張峯源說，市府已做好準備，自來水公司於密集供水區平均1里有1處臨時供水站，全市338處駐點供應民生用水，民眾只要沒水即可取用，水公司也會及時補水，呼籲市民齊心抗旱，落實用水分級，為節水共盡一份心力，相關取水地點可至台中市政府抗旱專區查看。
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