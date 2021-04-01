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南投友善石虎擴大到9鄉鎮 民眾申請參與4月30日止
南投縣政府為保護瀕危物種及重要棲地，今年以石虎保育為主並擴及更多鄉鎮，今年已有南投、草屯等9鄉鎮市參與；有意加入友善石虎生態服務給付試辦方案的民眾，即日起到4月30日可向實施地區的公所提出申請，為石虎營造更好的生態環境。
南投縣農業處表示，南投縣前年起配合農委會政策，爭取經費辦理「友善石虎生態服務給付試辦方案」，縣民踴躍參與，參與農民和農地面積都比前一年大幅增加，參與人數達190人，面積從98公頃大幅增加189公頃。
這段期間就有幾起石虎誤入禽舍案件，由參加試辦方案巡守隊成員協助通報特生中心石虎研究團隊處理，並輔導農民以友善方式防治石虎再度誤入雞舍，讓農民實際參與石虎保育，也讓更多民眾瞭解保育議題。
友善農地給付實施地區為集集鎮及中寮鄉，每位申請人總申請面積以5公頃為限，給付面積上限為220公頃。另外，需先參加友善農業輔導課程至少4小時，5月共有5場課程，參與農民需擇1場次參加，可到集集鎮、中寮鄉公所報名。
自主通報給付實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉放養家禽場域，如果發現有疑似石虎入侵危害家禽，可通報縣府農業處(049)2235556。
巡護監測給付實施地區除了原本的集集鎮、中寮鄉，新增南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、國姓鄉、水里鄉，給付上限為20個社區。
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