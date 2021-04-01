集集鎮兒童節禮物自已選 兒童保溫杯六成多數出線

集集鎮是全國第一個鄉鎮採用「公共政策網路參與平台線上投票」方式辦理兒童節禮物票選，於2月22日到3月5日，自行上網票選想要的兒童節禮物，最後由「智能溫度顯示兒童保溫杯」在57%投票率中，獲得六成以上的得票數，獲選為今年兒童節禮物的最高票。

鎮長陳紀衡說，往年都是集集鎮公所自行決定後統一採買，去年首次積極落實「參與式預算-自己禮物自己選」，特地讓設籍集集鎮且年滿3至12歲，同時就讀鎮內國小、鎮立幼兒園的孩童，採用國發會-公共政策網路參與平台線上投票，結果以多數選出智能溫度顯示兒童保溫杯，為今年集集鎮別出心裁的兒童節禮物。

陳紀衡表示，原先以為保溫杯人手一個，小朋友不會想再拿到，若是由鎮長自己決定禮物，「智能溫度顯示兒童保溫杯」決非首選，但票選結果卻令自己意外，沒想到兒童保溫杯竟在近六成的投票率中，得到壓倒性的六成得票數。