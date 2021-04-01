快訊

搭Uber大直到大安竟繞道五股 女學生驚魂1小時跳車逃生

台積電先進製程的未來 藏在一座台南的氫氣廠

4/6起實施供5停2 中市西屯區抗旱應變演練

中央社 / 台中1日電

台中、苗栗從4月6日起實施「供5停2」分區供水，台中市西屯區今天舉行抗旱應變演練，市長盧秀燕表示，演練示範各種情境，全力做好準備，讓民眾免於停水之苦。

台中市西屯區公所上午在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境，掌握可能發生的突發狀況。盧秀燕與相關局處首長都到場視察演練過程。

盧秀燕表示，經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，每週輪流供水5天停水2天，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。

對於今天的抗旱演練，盧秀燕指出，演練模擬各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如臨時取水站快沒水時，區公所、里長等單位務必通知自來水公司補水，避免民眾久候卻取不到水，並維持取水排隊秩序。

盧秀燕說，已指示29區長協助通知里民停水與取水資訊，全力服務市民；另因連續2天停水對民生、公司行號、攤販營業都有影響，已有中市民意代表向中央建議「供4停1」措施，目前正持續向中央積極爭取中。

此外，有關台中市政府昨天公布勞工局長張大春、文化局長陳佳君及觀光旅遊局長韓育琪等3局長新人事案，盧秀燕在會中接受媒體聯訪時指出，這次是例行人事調整。

盧秀燕表示，因為勞工局長出缺已有一段時間，她非常重視勞工業務，台中市有上百萬名勞工朋友，一定要找一名足以勝任、熟悉勞工法令且友善勞工的首長，新任局長張大春過去曾擔任文化局長，業務非常嫻熟，也深受勞工朋友喜愛，所以進行整體調整。

盧秀燕 停水 台中市

延伸閱讀

台中市政府3局長昨換人！ 台中市長盧秀燕回應了

水湳再生水利用 中市府與友達等廠商簽約

中市教師可帶職帶薪進修 盧秀燕：精進培訓制度

掃墓勿燒雜草、紙錢！水情嚴峻盧秀燕籲掃墓四不二記得

相關新聞

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年...

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打...

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

死亡比出生的多！彰化縣基層公所競發生育津貼但感無奈

俗語說「兒童是國家未來的主人翁」，許多鄉鎮市為了刺激新生人口成長，先後發給津貼獎勵生育，彰化縣偏鄉溪州今年起發給金額僅次...

兒童節連假限定 彰化觀光工廠優惠總整理

兒童節連假，不少家長安排出遊行程，彰化縣府也幫家長找了適合寓教於樂的親子共樂景點，縣府城市暨觀光發展處表示，縣府依五大學...

台中民眾排隊搶水爆口角驚動警方？ 盧秀燕：演練逼真

台中市政府因應4月6日起「供五停二」分區供水，由西屯區公所今天在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。