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影／南投慶福寺「順時中」 元宵節摸彩延至4月3日舉行
南投市慶福寺每年元宵節舉辦摸彩活動，今年因為部立桃園醫院新冠疫情嚴重，管委會「順時中」延期，選在4月3日晚間重辦摸彩，讓返鄉祭祖民眾也有機會同樂，除了電動自行車和現金等豐富獎品，也供信徒擲筊求發財印等結緣品，保佑信徒財運大船入港、永保安康。
為了這次的摸彩活動，慶福寺打造超大的摸彩箱，春節至今至今已有1萬5000人投入摸彩券，4月3日晚間6時30分截止，7時再逐一抽出各項獎品。
慶福寺為中興新村信仰中心，主祀慚愧祖師為三神信仰，其中蔭林慚愧祖師被信徒尊稱「三公」。主委曾明炘說，慶福寺每年都會在大年初一求年運籤，三公原本通曉醫術，去年年運籤籤詩為「東西南北不堪行」，後來爆發新冠肺炎，因為疫情各國交通受到影響，年運籤神準預測讓各界稱奇。
今年春節前部立桃園醫院爆發院內感染，台灣疫情再度變嚴峻，經擲筊慚愧祖師指示大家「順時中」，將元宵節摸彩活動延期，並經抽籤決定在4月3日晚間舉辦元宵節摸彩。曾明炘說，因為疫情關係，國人都希望健康平安、求財運，這次也製作發財印和錢母等，供信眾擲筊求取。
縣議員曾振炎說，這次頭獎3名各得電動自行車一輛，二獎電冰箱，三獎洗衣機，也將摸出現金紅包等獎品，民眾當晚6點半前將摸彩券投入，中獎者需在現場，經唱名三次，不在場者重抽該獎品，配合防疫摸彩券視同實名制，請民眾戴口罩入場，落實防疫。
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