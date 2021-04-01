快訊

搭Uber大直到大安竟繞道五股 女學生驚魂1小時跳車逃生

台積電先進製程的未來 藏在一座台南的氫氣廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投慶福寺「順時中」 元宵節摸彩延至4月3日舉行

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
慶福寺主委曾明炘歡迎信徒擲筊求取發財印，保佑平安財運亨通。記者江良誠／攝影
慶福寺主委曾明炘歡迎信徒擲筊求取發財印，保佑平安財運亨通。記者江良誠／攝影

南投市慶福寺每年元宵節舉辦摸彩活動，今年因為部立桃園醫院新冠疫情嚴重，管委會「順時中」延期，選在4月3日晚間重辦摸彩，讓返鄉祭祖民眾也有機會同樂，除了電動自行車和現金等豐富獎品，也供信徒擲筊求發財印等結緣品，保佑信徒財運大船入港、永保安康。

為了這次的摸彩活動，慶福寺打造超大的摸彩箱，春節至今至今已有1萬5000人投入摸彩券，4月3日晚間6時30分截止，7時再逐一抽出各項獎品。

慶福寺為中興新村信仰中心，主祀慚愧祖師為三神信仰，其中蔭林慚愧祖師被信徒尊稱「三公」。主委曾明炘說，慶福寺每年都會在大年初一求年運籤，三公原本通曉醫術，去年年運籤籤詩為「東西南北不堪行」，後來爆發新冠肺炎，因為疫情各國交通受到影響，年運籤神準預測讓各界稱奇。

今年春節前部立桃園醫院爆發院內感染，台灣疫情再度變嚴峻，經擲筊慚愧祖師指示大家「順時中」，將元宵節摸彩活動延期，並經抽籤決定在4月3日晚間舉辦元宵節摸彩。曾明炘說，因為疫情關係，國人都希望健康平安、求財運，這次也製作發財印和錢母等，供信眾擲筊求取。

縣議員曾振炎說，這次頭獎3名各得電動自行車一輛，二獎電冰箱，三獎洗衣機，也將摸出現金紅包等獎品，民眾當晚6點半前將摸彩券投入，中獎者需在現場，經唱名三次，不在場者重抽該獎品，配合防疫摸彩券視同實名制，請民眾戴口罩入場，落實防疫。

南投市慶福寺元宵摸彩活動延後在4月3日舉辦，管委會打造特大摸彩箱，讓返鄉祭祖民眾也能參與。記者江良誠／攝影
南投市慶福寺元宵摸彩活動延後在4月3日舉辦，管委會打造特大摸彩箱，讓返鄉祭祖民眾也能參與。記者江良誠／攝影

疫情 電動自行車 元宵節

延伸閱讀

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

南投增福山社區食物銀行

南投溪南國小跑道破舊補丁 百年校慶前可望翻新

大甲媽祖遶境信徒必搶「壓轎金」議長服務處準備4萬份

相關新聞

台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬

電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年...

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打...

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

死亡比出生的多！彰化縣基層公所競發生育津貼但感無奈

俗語說「兒童是國家未來的主人翁」，許多鄉鎮市為了刺激新生人口成長，先後發給津貼獎勵生育，彰化縣偏鄉溪州今年起發給金額僅次...

兒童節連假限定 彰化觀光工廠優惠總整理

兒童節連假，不少家長安排出遊行程，彰化縣府也幫家長找了適合寓教於樂的親子共樂景點，縣府城市暨觀光發展處表示，縣府依五大學...

台中民眾排隊搶水爆口角驚動警方？ 盧秀燕：演練逼真

台中市政府因應4月6日起「供五停二」分區供水，由西屯區公所今天在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。