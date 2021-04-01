影／南投慶福寺「順時中」 元宵節摸彩延至4月3日舉行

南投市慶福寺每年元宵節舉辦摸彩活動，今年因為部立桃園醫院新冠疫情嚴重，管委會「順時中」延期，選在4月3日晚間重辦摸彩，讓返鄉祭祖民眾也有機會同樂，除了電動自行車和現金等豐富獎品，也供信徒擲筊求發財印等結緣品，保佑信徒財運大船入港、永保安康。

為了這次的摸彩活動，慶福寺打造超大的摸彩箱，春節至今至今已有1萬5000人投入摸彩券，4月3日晚間6時30分截止，7時再逐一抽出各項獎品。

慶福寺為中興新村信仰中心，主祀慚愧祖師為三神信仰，其中蔭林慚愧祖師被信徒尊稱「三公」。主委曾明炘說，慶福寺每年都會在大年初一求年運籤，三公原本通曉醫術，去年年運籤籤詩為「東西南北不堪行」，後來爆發新冠肺炎，因為疫情各國交通受到影響，年運籤神準預測讓各界稱奇。

今年春節前部立桃園醫院爆發院內感染，台灣疫情再度變嚴峻，經擲筊慚愧祖師指示大家「順時中」，將元宵節摸彩活動延期，並經抽籤決定在4月3日晚間舉辦元宵節摸彩。曾明炘說，因為疫情關係，國人都希望健康平安、求財運，這次也製作發財印和錢母等，供信眾擲筊求取。