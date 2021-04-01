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彰化首開漢堡王「廖士鈞吃爆文」引議論 本人現身挑戰

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
健身教練廖士鈞（右）日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，業者為他準備5層肉片的豪華漢堡。記者林敬家／攝影
健身教練廖士鈞（右）日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，業者為他準備5層肉片的豪華漢堡。記者林敬家／攝影

連鎖速食餐廳「漢堡王」彰化第一間店今天開幕，因先前門口掛起紅布條寫著「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」引起熱議，廖士鈞今天本人果真帶著一家人以及員工10多人來到店裡，業者特地為他準備3個5層肉的豪華華堡，滿足他要吃爆、大嗑漢堡的心願。

漢堡王開幕前為了宣傳在門口掛起了「廖士鈞」紅布條引起討論，因剛好是愚人節，許多人以為是假的，卻意外釣出本尊回應，原來在彰化開健身房的老闆廖士鈞先前在漢堡王開幕貼文中留言「要吃爆」，業者事後掛起布條邀請他，廖士鈞在臉書發文說「說到做到！兄弟們！我們4/1吃爆漢堡王，健身房三館都休！連我阿爸阿母都要帶去吃！」。

網友看完照片貼文，紛紛回應「這個有梗」、「我一度懷疑是不是愚人節的玩笑」、「想去看吃爆現場」、「這個行銷很可以」、「兄弟，吃起來」、「號召全台灣的廖士鈞來彰化吃爆啦」。

廖士鈞今天本人現身，他說，第一次在美國吃到漢堡王，但在台灣較少吃到，終於等到展店到彰化，吃到客製化的5層豪華漢堡讓他開心到不行，直呼「舒服、好吃」。

店家今天中午推出免費送肉活動，活動開始前就大排長龍，因應彰化人愛吃爌肉，24小時都有爌肉飯可吃，今天晚上9點到12點也有「免費加肉活動」，開全台先例首次延長營業時間到深夜，搶攻「控肉系」消費者。

台灣漢堡王執行長黃耀忠說，看好彰化市場，首家漢堡王開在八卦山牌樓附近又在縣府對面，面對競爭的速食業市場，漢堡王的牛肉提供百分之百的牛肉率，不添加任何加工食材與防腐劑，漢堡蔬菜量相較多，包括食材都是各家門市新鮮製作，讓消費者在享受美食之際，也能兼顧健康。

彰化首家漢堡王今開幕，消費者大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化首家漢堡王今開幕，消費者大排長龍。記者林敬家／攝影
健身教練廖士鈞日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，今天本尊現身。記者林敬家／攝影
健身教練廖士鈞日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，今天本尊現身。記者林敬家／攝影
健身教練廖士鈞（右）日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，業者為他準備5層肉片的豪華漢堡。記者林敬家／攝影
健身教練廖士鈞（右）日前在臉書貼文要吃爆漢堡王，業者為他準備5層肉片的豪華漢堡。記者林敬家／攝影

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