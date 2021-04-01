彰化首開漢堡王「廖士鈞吃爆文」引議論 本人現身挑戰

連鎖速食餐廳「漢堡王」彰化第一間店今天開幕，因先前門口掛起紅布條寫著「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」引起熱議，廖士鈞今天本人果真帶著一家人以及員工10多人來到店裡，業者特地為他準備3個5層肉的豪華華堡，滿足他要吃爆、大嗑漢堡的心願。

漢堡王開幕前為了宣傳在門口掛起了「廖士鈞」紅布條引起討論，因剛好是愚人節，許多人以為是假的，卻意外釣出本尊回應，原來在彰化開健身房的老闆廖士鈞先前在漢堡王開幕貼文中留言「要吃爆」，業者事後掛起布條邀請他，廖士鈞在臉書發文說「說到做到！兄弟們！我們4/1吃爆漢堡王，健身房三館都休！連我阿爸阿母都要帶去吃！」。

網友看完照片貼文，紛紛回應「這個有梗」、「我一度懷疑是不是愚人節的玩笑」、「想去看吃爆現場」、「這個行銷很可以」、「兄弟，吃起來」、「號召全台灣的廖士鈞來彰化吃爆啦」。

廖士鈞今天本人現身，他說，第一次在美國吃到漢堡王，但在台灣較少吃到，終於等到展店到彰化，吃到客製化的5層豪華漢堡讓他開心到不行，直呼「舒服、好吃」。

店家今天中午推出免費送肉活動，活動開始前就大排長龍，因應彰化人愛吃爌肉，24小時都有爌肉飯可吃，今天晚上9點到12點也有「免費加肉活動」，開全台先例首次延長營業時間到深夜，搶攻「控肉系」消費者。