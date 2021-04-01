台中公園遊戲場大改造 遭家長批「複製貼上」不好玩！

台中市近兩年翻修多座公園的兒童遊戲場，但一群家長們今開記者會批評市府改造前溝通不足，遊戲場可玩性低、多元性低、高度底、品質低，且變身的公園遊戲場只是重覆拷貝，民眾滿意度連一半都不到，呼籲市府暫緩這麼大量「複製貼上」的公園，給家長參與的機會，親子和政府合作，做出更好玩的公園。

台中市長盧秀燕上任後，推動「美樂地計畫」要把公園變得更親民，其中兒童遊戲場是重點項目，也曾舉辦記者會宣揚這些改善成果。面對家長們的批評，建設局長陳大田上午表示要進一步了解這些家長是否具代表性和所批評的內容，再進一步回覆。

這群媽媽在開記者會前已在臉書上成立「台中遊戲場許願池」臉書，並標示「一群台中在地家長為維護孩子的遊戲權」記者會前也特別聲明「肯定台中市府願意投入資源改造公園遊戲場」但質疑，當其他縣市陸續出現令人驚艷的特色遊戲場，台中地方的爸媽與孩子面對無預吿就快速改造的公園，感受真的如同台中市政府宣稱的一樣滿意嗎？

他們公布「全台中公園遊戲場大評比」表示經過邀請家長填寫和孩子在公園遊玩的經驗，總計回收612份有效問卷，涵蓋187座公園遊戲場。由家長針對3項指標給分，滿分是5分。結果是，環境友善度2.8分、遊具挑戰度2.2分、遊戲豐富度2.1分。

回收結果顯示，民眾較能感受到環境更友善，但是在兒童遊戲場卻普遍低分，不論是遊具挑戰度或是遊戲豐富度的評價，且高達4成使用者都只給了1分；總平均僅有2.4，整體滿意度連一半都不到。

他們說，台中市府現就是把舊遊具整個拆光，再蓋上簡配的遊具，分別就是1座磨石子溜滑梯加1座鳥巢鞦韆，有的再給上兩座搖搖馬或1個旋轉杯就沒有了。他們也列舉了多項舊遊具比現在好、它縣市比中市好的例子，並認為1座鳥巢鞦韆就要20萬元太貴，以及他縣市僅90多萬元的遊戲場就比台中市一場花上170萬元的好的例子，認為市府應多思考。