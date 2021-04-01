草屯幸福巴士路東三線通車 目前5條路線貫通市區

南投縣欠缺大眾交通工具，草屯鎮人口成長迅速，「幸福巴士」繼路東一、二線後，鎮公所宣布經交通部公路總局核准，今天起新增路東三線，未來服務南埔、北勢、土城、平林及雙冬等里，屬於一般路線公車無法到達的地區，並於知名毓繡美術館設站，每個上班日上下午各開一班。

草屯鎮長簡景賢表示，鎮公所自前年接手原彰客6922草屯至坪頂路線，開辦免費的草屯路西一線，頗受鎮民好評，去年11月幸福巴士再增加路西二線專車，現原路西二線專車轉定期班車，加上今天的路東三線，增加為5條路線，讓鎮內最東邊和最西邊的地區都有幸福巴士到達，為打造草屯鎮為全國第一名的幸福小鎮而努力。

簡景賢說，路東三線加入路線調整後，所有的路線均會經過鎮內最熱鬧的太平路、中正路，從佑民醫院到草屯市區惠德宮、大觀市場、中國附醫草屯分院等站，讓住在草屯鎮郊區的民眾，同樣能更方便來街上就醫或採買都能更加便利。