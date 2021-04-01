聽新聞
test
0:00 / 0:00
草屯幸福巴士路東三線通車 目前5條路線貫通市區
南投縣欠缺大眾交通工具，草屯鎮人口成長迅速，「幸福巴士」繼路東一、二線後，鎮公所宣布經交通部公路總局核准，今天起新增路東三線，未來服務南埔、北勢、土城、平林及雙冬等里，屬於一般路線公車無法到達的地區，並於知名毓繡美術館設站，每個上班日上下午各開一班。
草屯鎮長簡景賢表示，鎮公所自前年接手原彰客6922草屯至坪頂路線，開辦免費的草屯路西一線，頗受鎮民好評，去年11月幸福巴士再增加路西二線專車，現原路西二線專車轉定期班車，加上今天的路東三線，增加為5條路線，讓鎮內最東邊和最西邊的地區都有幸福巴士到達，為打造草屯鎮為全國第一名的幸福小鎮而努力。
簡景賢說，路東三線加入路線調整後，所有的路線均會經過鎮內最熱鬧的太平路、中正路，從佑民醫院到草屯市區惠德宮、大觀市場、中國附醫草屯分院等站，讓住在草屯鎮郊區的民眾，同樣能更方便來街上就醫或採買都能更加便利。
草屯鎮是南投縣第6個有幸福巴士的鄉鎮，主要是因彰化客運因駕駛員不足，及營運成本考量，前年底表達停駛6922路線公車後，宣布路線營運許可證到期後不再續營，讓南投縣政府為給予鎮民外出的行的方便，草屯鎮因而向中央申請購車補助，並給予部分的營運經費，目前不僅有路東共三線，加上路西二路線的通車，讓鎮民都可以利用至市區消費或轉乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言