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台電南投稽查違規用電創新高 單月追償破500萬
電力吃緊！台電人員近來發現用電異常或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，南投區營業處3月分追償電費金額高達525萬餘元，超過去年5月分追償電費金額單月430萬元，是近4年多以來的單月最高紀錄，台電統計其中惡性與非惡性違規用電占比為88%及12%，尤其是今年第一季違規用電追償電費已累計739萬元，減少約166萬度電的損失。
南投處處長李宣昌說，近年來查獲違規用電手法很多，以南投為例，大多是私接線路、破壞電表結構及製造比流器短路等居多，特別是有不肖業者心存僥倖，藉由安裝省電器，卻在電表上動手腳造成計量失準，透過違規用電行為，圖取減少電費支出。
此外，包括在電價較低的線路上，私接電價較高的電器，包燈用戶在原定電燈盞數及瓦特數以外，私自增加盞數或瓦特數；依約定設備容量計費之電力用戶在原申請馬力數、瓩數或仟伏安數以外，私自增加馬力數、瓩數或仟伏安數等，都屬於違規用電行為。
台電表示，依據電業法第56條及違規用電處理規則第 3 條所稱之違規用電，一旦查獲違規用電行為，不僅要賠償台電損失，還可能會有刑責，為鼓勵民眾檢舉違規用電的不法行為，台電祭出獎勵辦法，經檢舉並查獲成案後，檢舉民眾可獲得台電追償金額的一成為獎金，每案檢舉獎金最高金額為10萬元，鼓勵民眾勇於檢舉共同遏止違規用電行為。
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