外縣市民眾清明連假到台中 轉乘公車8公里免費
清明節連假將到來，台中市政府今天起到5日實施轉乘公車優惠活動，外縣市民眾持電子票證搭鐵公路公共運輸工具到台中，於10小時內轉乘台中市公車，可享8公里免費。
為鼓勵民眾在清明節連假利用公共運輸工具返鄉、掃墓、出遊，台中市交通局表示，1日起到5日期間，外縣市民眾持電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘台中市公車，可享有基本里程8公里免費，台中市民則仍持續享有雙十公車優惠。
台中市交通局長葉昭甫指出，日前已邀集客運業者、公車驗票機廠商及電子票證公司針對轉乘優惠進行討論，由於實施此措施涉及公車驗票機程式修改、測試及相關程式下放等作業，經交通局定期召開會議督促客運業者全力趕辦下，目前已完成相關程式修改，連續假期推出轉乘優惠。
交通局表示，連假轉乘優惠需使用電子票證才能享有，持電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵時，轉乘註記將直接寫入卡片，下車或出站後10小時內轉乘中市公車，即可直接享有基本里程8公里免費。
對於持各類紙本票券搭乘國道客運、台鐵及高鐵的乘客，交通局指出，中央也已協調國道客運業者、台鐵及台灣高鐵公司於場站內設置電子票證過卡機，詳細設置地點可至公路總局網站查詢，乘客只要於場站完成過卡註記程序，後續在10小時內使用電子票證轉乘市區公車，也可享有基本里程免費。
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