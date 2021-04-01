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台中將分區供水 議員、里長送水到宅關懷獨居長輩

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市4月6日起分區停水，獨居長者或獨居且行動不便民眾，因家中無人可協助備水，如何取水問題受到關注。市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠今天送水到宅，關懷需求，希望讓弱勢民眾暫解燃眉之急。圖／議員邱素貞提供
台中市4月6日起分區停水，獨居長者或獨居且行動不便民眾，因家中無人可協助備水，如何取水問題受到關注。市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠今天送水到宅，關懷需求，希望讓弱勢民眾暫解燃眉之急。圖／議員邱素貞提供

台中市4月6日起分區停水獨居長者或獨居且行動不便民眾，因家中無人可協助備水，如何取水問題受到關注。市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠今天送水到宅，關懷需求，希望讓弱勢民眾暫解燃眉之急。

國光里長陳雅惠表示，停水期間，許多人都會提早儲水備用，但獨居長者或獨居且行動不便者，在停水期間，如無家人可協助備水，對日常生活將造成相當不便與困擾。

實際了解弱勢民眾需求，邱素貞、陳雅惠今天上午和愛鄰守護隊、國光社區發展協會南瓜志工隊等多位志工，兵分兩路，共訪視16位里辦公處長期列冊關懷的弱勢獨居長者，並提供每戶各6.3公升飲水兩桶與米、龍眼蜜、麥片、玉米罐等民生物資，希望降低限水期間所帶來的不便。     

家住正氣街老舊公寓3樓的廖鍾女士，屬於中低收入戶，喪偶，育有2子2女。次子與長女不知去向，久未聯絡，次女為重度精障與重度殘障人士，大小便與行動都無法自理，連屎尿都在地上，全賴廖鍾女士獨自照顧，家境貧困。

現年高齡87歲的廖鍾女士說，她膝蓋無力，上下樓梯相當吃力，家中無人可協助備水，停水期間如何取水問題，讓她傷透腦筋，近來煩惱到無法成眠，議員邱素貞、里長陳雅惠等人提供送水到宅服務的關懷，備感窩心與由衷的謝意。

邱素貞說，台中地區實施分區供水措施，東區、南區都屬於「甲區」供水區域，每周二零時至周三24時停止供水，提醒民眾事先儲水備用。

獨居 停水 邱素貞

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