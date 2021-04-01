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影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！
號稱「全台最乾淨的夜市」的台中市北屯區總站夜市搶在去年雙十節假期開幕，因尚未取得營業許可、交通維護等未改善，造成交通大打結，僅開張3天遭市府勒令停業，業者通過市府審查，並在臉書公布，改名為「捷運總站夜市」，4月3日重新開張，不少網友紛紛表示「開薰！」、「坐捷運逛起來」。
台中市經發局長張峯源今天上午出席西屯區抗旱應變演練後證實，確定4月3日重新營業，經發局當天下午4時會到場稽查，了解業者交通動線維持是否順暢，以及環境影響等。
張峰源說明，業者在今年2月初重新提出營業的計畫，針對交通、噪音等問題提出解決方案，經取得營業許可，並且承諾不用麥克風、營業時間縮短到晚間十時，營業時段13名義交疏導交通，機車停車800多格，汽車停車120多格，加上捷運站附近，降低對交通衝擊等，開會時，當地居民對於業者的改善措施可以接受。
捷運總站夜市位於台中市北屯區敦富路、敦富一街口、台中捷運綠線總站旁，業者強調占地2000坪、規劃300攤，還設有5星級友善廁所，挑戰全台最乾淨的夜市，逢周三、五、六、日營運，搶在去年雙十國慶連假開幕，沒想到吸引大批人潮，造成周邊交通壅塞被罵到翻，第二天晚上9時大停電，遊客還興致不減逛夜市，還有遊客誤以為是「夜市特色」。
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