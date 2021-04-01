中央社宅選址屢傳反對聲 住都中心：積極溝通化解疑慮

國家住都中心在台中3處社宅選址，雖都是國有地住宅區，但在說明會上反對聲浪大。住都中心表示，目前仍在規畫階段，願積極與民眾溝通，化解疑慮。

住都中心強調社宅建築規畫符合低建蔽率、高開放空間、綠建築、智慧建築、耐震標章，提供托嬰、日照、非營利幼兒園等設施，是結合中小型公園與地區服務的優質社區。

台中西屯區惠民公園旁基地社宅案，反彈聲浪最大，在地居民有1200人連署表示反對。住都中心則表示，現況是雜林空地，並設有圍籬禁止民眾進出，社會住宅興辦後將打開原有封閉空間，開放空間至少500坪，並規畫4班幼兒園及約67格停車位服務里民，地上規畫社宅約230戶，協助就學就業青年族群減輕經濟負擔，創造多贏空間。