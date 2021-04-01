快訊

砰！彰化清心福全氣爆炸飛鐵捲門 6幢房屋玻璃同時碎裂

恩師告青峰侵害著作權求償800萬 二審仍敗訴法官判免賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央社宅選址屢傳反對聲 住都中心：積極溝通化解疑慮

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
住都中心指出，西屯區惠民公園旁基地社宅案，要以優質規畫，化解地方疑慮。圖／住都中心提供
住都中心指出，西屯區惠民公園旁基地社宅案，要以優質規畫，化解地方疑慮。圖／住都中心提供

國家住都中心在台中3處社宅選址，雖都是國有地住宅區，但在說明會上反對聲浪大。住都中心表示，目前仍在規畫階段，願積極與民眾溝通，化解疑慮。

住都中心強調社宅建築規畫符合低建蔽率、高開放空間、綠建築、智慧建築、耐震標章，提供托嬰、日照、非營利幼兒園等設施，是結合中小型公園與地區服務的優質社區。

台中西屯區惠民公園旁基地社宅案，反彈聲浪最大，在地居民有1200人連署表示反對。住都中心則表示，現況是雜林空地，並設有圍籬禁止民眾進出，社會住宅興辦後將打開原有封閉空間，開放空間至少500坪，並規畫4班幼兒園及約67格停車位服務里民，地上規畫社宅約230戶，協助就學就業青年族群減輕經濟負擔，創造多贏空間。

國家住都中心說，對各地區民眾有疑慮擔憂之處，都會秉持溝通態度，主動了解社區需求與期待，將地方所需的休憩空間、交通停車需求及社會福利設施，納入至整體規劃中，提升地方生活品質，期待讓地方居民更了解社會住宅，盡力在社宅規畫上達到最大公益。

住都中心指出，西屯區惠民公園旁基地社宅案，要以優質規畫，化解地方疑慮。圖／住都中心提供
住都中心指出，西屯區惠民公園旁基地社宅案，要以優質規畫，化解地方疑慮。圖／住都中心提供

社宅 綠建築 幼兒園

延伸閱讀

中央社宅台中三選址 地方反對

北市社宅居民中籤逾4成 被批不正義

列車聲影響明倫社宅居民 北捷：持續減噪措施

北市瑞光社宅青年回饋計畫徵件起跑 釋出27戶

相關新聞

買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計

你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表...

中市警因應清明連假返鄉旅遊人潮 祭出交通疏導措施

清明節是國人緬懷先人的重要日子，清明連續假期將至，預計會有許多民眾返鄉祭祖及外出旅遊，台中市警三分局轄內擁台中火車站、台...

大甲媽祖遶境將起駕 警方交通疏導三層管制措施

9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動本月9日晚上起駕，為避免大量人車進入，造成塞車困擾並維護道路交通安全與順暢，台中市警察局大...

中央社宅選址屢傳反對聲 住都中心：積極溝通化解疑慮

國家住都中心在台中3處社宅選址，雖都是國有地住宅區，但在說明會上反對聲浪大。住都中心表示，目前仍在規畫階段，願積極與民眾...

台中市政府3局長昨換人！ 台中市長盧秀燕回應了

台中市政府昨天下午宣布，勞工、文化、觀旅局長人事異動；台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練前受訪時，針對此事說明...

員林晴雨球場電視牆啟用 首映可可夜總會送爆米花

彰化縣員林市公19晴雨球場360吋巨幕LED電視牆最近完工，4月2日晚間將舉辦啟用典禮，將在當晚7點選播迪士尼動畫片「可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。