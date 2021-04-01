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台中市政府3局長昨換人！ 台中市長盧秀燕回應了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練。記者趙容萱／攝影

台中市政府昨天下午宣布，勞工、文化、觀旅局長人事異動；台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練前受訪時，針對此事說明，她說，這次是正常例行人事調整，因為勞工局長出缺已有一段時間，她非常重視勞工業務，台中市有100多萬名勞工朋友，一定要找一位足以勝任、熟悉勞工法令且友善勞工的首長，張大春過去曾擔任勞工局長，業務非常嫻熟，也深受勞工朋友喜愛，所以進行整體調整。

台中市政府說明新的人事調整，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府強調「內升外補、重視女性」進行人事調整，台中市政一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚。

台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練。記者趙容萱／攝影

台中市 勞工局 文化局

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