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員林晴雨球場電視牆啟用 首映可可夜總會送爆米花

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公19晴雨球場360吋巨幕LED電視牆最近完工，4月2日晚間將舉辦啟用典禮，將在當晚7點選播迪士尼動畫片「可可夜總會」，並發放爆米花，數量有限送完為止，民眾可自備野餐墊席地看電影，共度兒童節、清明連假溫馨夜晚。圖／員林公所提供
員林市公19晴雨球場360吋巨幕LED電視牆最近完工，4月2日晚間將舉辦啟用典禮，將在當晚7點選播迪士尼動畫片「可可夜總會」，並發放爆米花，數量有限送完為止，民眾可自備野餐墊席地看電影，共度兒童節、清明連假溫馨夜晚。圖／員林公所提供

彰化縣員林市公19晴雨球場360吋巨幕LED電視牆最近完工，4月2日晚間將舉辦啟用典禮，將在當晚7點選播迪士尼動畫片「可可夜總會」，並發送爆米花，數量有限送完為止，員林市長游振雄說，歡迎市民自備野餐墊席地看電影，共度兒童節、清明連假溫馨夜晚。

游振雄說，公19晴雨球場面積4147平方公尺，設有6座移動式籃球架廁所1間，規畫晴雨球場公園考量未來將承辦大型賽事與多元活動，因而增建一座表演舞台，並搭配高4.58公尺、寬8.1公尺大型LED電視牆，更有4只喇叭作為全場環繞音響，未來可做為賽事轉播或電影院播放活動，讓晴雨球場公園使用更多元化。

電視牆啟用首映播放迪士尼動畫片「可可夜總會」講述 12歲男孩意外穿越到亡靈的世界，尋求已故音樂家高祖父的幫助，歡笑中又有滿滿感動，在清明節前夕看來別具意義，讓觀眾重新思考家庭價值、歸屬認同，及清明節「慎終追遠」的意義。

可可 動畫 清明節

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