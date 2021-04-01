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中市警因應清明連假返鄉旅遊人潮 祭出交通疏導措施

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
清明節是國人緬懷先人的重要日子，台中市警三分局因應清明節連續假期之人、車潮，警三分局制定「清明節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在連續假期前1天(4月1日)及最後1天(4月5日) 於轄區交通要道及車站周邊道路，派遣警力加強疏導人、車潮，以維持交通順暢。圖／警方提供
清明節是國人緬懷先人的重要日子，台中市警三分局因應清明節連續假期之人、車潮，警三分局制定「清明節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在連續假期前1天(4月1日)及最後1天(4月5日) 於轄區交通要道及車站周邊道路，派遣警力加強疏導人、車潮，以維持交通順暢。圖／警方提供

清明節是國人緬懷先人的重要日子，清明連續假期將至，預計會有許多民眾返鄉祭祖及外出旅遊，台中市警三分局轄內擁台中火車站、台中轉運站、台74線快速公路及中投公路等交通樞紐，為因應清明節連續假期之人、車潮，警三分局制定「清明節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在連續假期前1天(4月1日)及最後1天(4月5日) 於轄區交通要道及車站周邊道路，派遣警力加強疏導人、車潮，以維持交通順暢。

另就轄內觀光景點、大型購物商場周邊及轄內易肇事路口，針對酒駕、闖紅燈、未禮讓行人、並排停車等重大違規態樣加強取締，請用路人發揮同理心，共同建構優質的交通環境。

本次清明連續假期，適逢台中捷運綠線試營運期間，攜帶電子票證即可免費搭乘，而南區捷運大慶站與台鐵大慶車站共站，為捷運綠線之轉乘車站，若有需要轉乘雙鐵的民眾，亦可多加利用。第三分局表示，捷運大慶站試營運期間機車免停車費(機車81格)，車站周邊另有大慶停車場(汽車128格，機車242格)、建國北停車場(機車759格)，請民眾切勿違規停車。

市警三分局請民眾注意，南區國光路地下道填平工程已於日前封閉施工，用路人可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。

最後提醒民眾，連假期間出遊，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並注意收聽廣播及利用1968電話之路況報導、手機上網等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線。至人潮眾多景點，更別忘記戴妥口罩，保護你我安全。

台中捷運 連續假期 清明節

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