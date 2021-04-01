大甲媽祖遶境將起駕 警方交通疏導三層管制措施

9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動本月9日晚上起駕，為避免大量人車進入，造成塞車困擾並維護道路交通安全與順暢，台中市警察局大甲分局呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返及塞車之苦。

為防範不法宵小伺機扒竊，大甲警分局除規劃設置「警察服務站」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」以防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；分局更強調如有暴力鬥毆不法行為，將會依最新修正刑法第149、150條如有聚眾三人以上暴力脅迫等罪嚴辦為防範往年熱情的信眾欲跟隨鑾轎或搶轎，而發生暴力衝突等事件，分局也加強約制轄內信眾、宣導宮廟及陣頭勿滋生事端，呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福。

「2021台中媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母起駕、回鑾遶境進香」活動交通疏導三層管制措施如下：

一、起駕(4月9日下午3點到10日凌晨2點)：

(一)第一層：行人徒步區

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

(二)第二層：禁止汽車進入區

大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

(三)第三層：道路封閉路段管制

1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。

2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

二、回鑾(4月18日上午10點至晚上12點)：三層管制措施

(一)第一層：行人徒步區

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

(二)第二層：禁止汽車進入區

大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

(三)第三層：調撥車道管制路段

清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

三、建議行駛方向

1.自國道三號進入大甲市區

下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場

2.自西濱快速道路進入大甲市區

由西濱快速道路大安港路可至大甲體育場臨時停車場。

3.自清水沙鹿進入大甲市區

由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。

4.自苗栗進入大甲市區

由中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場。

二、停車場資訊

(一)「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。

(二)大甲體育場臨時停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。

(三)大甲火車站後方空地停車場(約80個汽車停車位、約180個機車停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。

三、大眾運輸資訊

(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車：

宣導民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

1.北部：停放於苑裡火車站。

2.中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。

3.搭高鐵至臺中之旅客可於臺鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93至大甲。

(二) 搭公車、來參香、免堵車：

鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或台中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。