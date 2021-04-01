企業捐贈清水警方300頂戴式照明燈 員警夜間執勤更安全
台中市警察之友總會清水辦事處安寧警友站副站長張秋生，為強化員警在夜間執勤的照明設備及可視性，以維護員警人身安全，昨天到台中市清水警分局贈送300個頂戴式照明燈，讓外勤員警方便配掛於勤務帽上，不致於妨礙執勤，員警拿到後紛紛說讚，直說是夜晚值勤的好幫手。
警察是24小時輪班執勤，時常需要在夜間執行取締及舉發交通違規或在暗黑處巡簽巡邏箱，除了一手拿筆，一手拿舉發單本或巡簽表，還得提高警覺注意周遭環境的各種狀況，沒有多餘的手可以拿手電筒照明，只能在昏暗的夜色中努力找尋微弱的燈光，由於疫情關係員警執勤均配戴口罩，如要舉發或巡簽，要先拉下口罩，克難式的以嘴巴咬手電筒的才能執行。
為提高外勤員警執勤的風險，台中市警察之友總會清水辦事處安寧警友站副站長，也是資源回收公司的董事長張秋生，體恤員警在燈光昏暗下執勤易生安全顧慮，為強化員警在夜晚執勤的可視性，昨天親自帶著300個頂戴式照明燈，到清水警分局贈送員警，由分局長張啓祥代收，當天配發給每位外勤員警配掛於勤務帽上，拿到的員警直說真是夜晚值勤的好幫手。
清水警分局長張啟祥表示，感謝安寧警友站張秋生副站長對員警的體恤，有了頂戴式照明燈俾使員警利於執行各項勤務，員警執勤時時人、身更加安全。
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