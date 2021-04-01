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台中和平平等國小女籃爭冠 部落長老線上加油

中央社 / 台中1日電

台中市和平區平等國小女籃隊僅有10名隊員，參加110年度國小學生籃球聯賽，今天進行冠亞軍爭霸，部落長老透過線上直播，在空中傳遞加油，為小將們打氣。

平等國小位於台中市和平區環山部落，地處台中、宜蘭交界，創校105年，是台中市最偏遠的國小，從台中火車站開車前往，不塞車也要花上近4個小時，但校園被群山環伺，抬頭可看見青山白雲。

平等國小全校僅有39名學生是所迷你小校，三至六年級只有10名女學生，剛好是籃球比賽最低參賽人數，平等國小參加全國小學體育總會主辦的全國籃球錦標賽。教練何慶隆說，賽前球員感染腸胃炎，腳起水泡、扭傷、拉傷等。小球員雖傷兵累累，仍發揮堅強的韌性，以小校之姿打敗許多大校，晉級冠亞軍賽。

今天中午，平等國小將在新北市板橋體育館比賽，無論奪下冠軍、亞軍，都是創校百年來的首座全國賽獎盃。

和平區地處偏遠，部落的親友下山一趟不容易，但為了替女籃小將們加油，校內師生北上到場架起手機，透過臉書粉絲專頁直播比賽情況，部落長老將在線上為場上小將加油，傳遞正能量。

校長劉姿芬表示，透過線上直播，讓部落的人可一起集氣，為孩子們加油。劉姿芬特別準備了牛軋糖、土鳳梨酥，透過美食，為小朋友打氣。

平等國小校內只有一座球場，女籃隊在早上、放學後特定的時間練習，因只有一座露天球場，每逢下雨天，球員們就在走廊上訓練基本動作，高山氣候早晚溫差大，身處的惡劣氣候環境中，平等國小女籃小將當作吃補，從不喊苦。

「只要放棄，比賽就結束了，但你們沒有放棄」女籃小將謹記教練何慶隆的叮嚀，每場比賽中，即使對上高大對手，個頭矮人一截，從不畏懼，當比數落後時，不輕言放棄，努力拚搏，今天中午將征戰冠、亞軍賽。

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