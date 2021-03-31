陳俗蓉用畫做慈善 耕耘人間福田

因夢想而美麗，陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」即日起至4月18日在彰化縣立美術館展出，陳俗蓉老師是藝術家也是慈善家，陳俗蓉說，她僅記恩師的話必須「手持千秋筆，心存慈悲心」來耕耘人間這片福田。

陳俗蓉墨情山水澗水墨個展今天開幕會，參觀來賓包括彰化縣長王惠美、彰化縣副縣長洪榮章、中國國民黨黨主席江啟臣、中國國民黨國家政策研究基金會副董事長連勝文、前台北縣長周錫瑋、前調查局局長王福林、前立委鄭汝芬、國際水墨大師葛憲能、彰化縣文化局長張雀芬等人與會，冠蓋雲集。

王惠美說，陳俗蓉老師出生於彰化埤頭鄉，雖然學畫時間不長，但是很有天分，長期以來廣結善緣，常常將自己的作品拿去義賣，用畫作所得幫助他人，此次共展出45件作品，從過去大家對他事業成功、熱心公益的印象中，又展現自己的才華讓大家看到，今天也致贈巨幅得意作品「仙源春色」給彰化縣文化局永久典藏。

陳俗蓉說，此次回故鄉彰化舉辦首次個展，希望能回饋故鄉，她從小受母親與大哥影響，一直以來從事社會服務工作，因從小對於藝術的領悟力比較強，常被校長老師推派出去比賽，後來因從事公益結善緣，認識葛憲能老師，這3、4年來，老師毫無保留的將他近40年的藝界功力，還有繪畫的內涵都一一指導，葛老師常告誡說，畫畫不是只有表象的美不美、像不像，當畫家的人必須「手持千秋筆，心存慈悲心」來耕耘人間這片福田，所以老師亦師亦友，讓人生更璀璨，生命更美麗。

陳俗蓉說，很多人納悶她這麼忙碌怎麼有時間畫畫，因為想要讓自己趕快成長，讓大家認同她的畫作，進而能幫助到公益，所以最近幾乎沒有休息，畫到半夜甚至傷到腰，透過今天的畫展，希望讓她的夢想能夠實現，讓她的創作能夠療癒更多人，未來畫作也將全部捐獻做公益。