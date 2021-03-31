南投高山清明連假恐塞爆 警貼心整理用路須知預警

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛警分局已訂定交通疏道計畫因應清明連假車流，並提前整理用路須知供民眾參考。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局已訂定交通疏道計畫因應清明連假車流，並提前整理用路須知供民眾參考。圖／仁愛警分局提供

後天就是清明連假，不少民眾會利用假期出遊，南投縣仁愛鄉有清境、武嶺、合歡山、奧萬大、惠蓀林場等熱門風景區，當地警分局預判將湧現大量車潮，但山區路狹，已訂定交通疏導計畫，更特別整理用路須知，提前提醒用路人多加留意。

仁愛警分局指出，今年清明連假自4月2至5日共4天，而因目前全球疫情仍嚴峻，國人連假期間旅遊地區仍以國內為主，因此預判仁愛鄉遊客量將高於平常假日，易壅塞地區及路段將湧現大量人、車潮，近期已訂定妥適交通疏導計畫因應。

公路總局二工處也依歷史交通統計數據，預估台14甲線清境、合歡山路段在連假期間車流大增，高峰期落在每日上午9時至下午3時，建議用路人若當天往返可提前於早上9時前抵達，過夜投宿者則於下午3時後進入，以避開壅塞車流。

二工處表示，隨天氣轉熱，前往清境、合歡山等高山遊客甚多，但當地停車空間有限，尤其是合歡山因海拔直上3000公尺，上山除須注意保暖和評估自身狀況，另路狹蜿蜒且停車空間有限，行前務必查詢路況，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛。

仁愛警分局更貼心整理用路須知，提前提醒用路人事先做好上山準備，警方表示，行前做好車輛保養、上山前加滿油，進入山區請全天候開啟「大燈」車燈行駛，起霧或降雨才能開霧燈，當對向有來車時禁開遠燈行駛，以免造成他人視線不良。

而行駛山路放慢車速，勿貪快爭道及任意超車，進入彎道時請盡量靠右，並注意反射鏡對向有無來車；若遇狹窄路段下坡車應禮讓上坡車先行，切勿將車輛違停彎道處、緩衝坡及占用道路；請勿逗留路面有落石或路旁有較多碎石區域路段。

仁愛警分局也提醒，台中谷關至德基便道不對外開放自駕通行，若需要往返東西部請由埔里往返花蓮；另昆陽至武嶺、天祥至太魯閣口有交通疏導措施不影響通行，若遇壅塞務必遵循現場人員指揮，耐心等候通行，並隨時注意即時交通路況。

2015年武嶺自行車挑戰賽時，武嶺地區人車壅塞。圖／仁愛警分局提供
2015年武嶺自行車挑戰賽時，武嶺地區人車壅塞。圖／仁愛警分局提供

合歡山 連假

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