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影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

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影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影

還記得去年10月間，彰化有位暖心大哥哥在一家鴨肉飯店，幫一對小兄妹付帳，引來各方感動不已。這位默默付出愛心的大哥哥羅士榮，最近才曝光，原來他不只愛心滿滿，更有好廚藝，他的蛋炒飯功夫影片，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。

臉書社群「彰化人大小事」社群有一位媽媽po文，指去年10月16日晚上8時左右，當時因車禍與肇事者在對面派出所做筆錄時，大兒子帶著妹妹先去對面鴨肉飯店點一大一小的鴨肉飯吃，後來有位大哥哥的愛心，偷偷幫他們加點菜和湯，又幫他們付這頓晚餐80元費用，還說「小兄妹再點些什麼，都算在我帳上」。店家看到這位先生這麼大氣，也跟著招待兩個小孩70元的青菜跟湯，一起響應這份愛心。。

這位29歲暖心大哥哥羅士榮很低調，除了親友外，半年來，真實身分一直沒有曝光，儘管他是彰化市榮赫餐館負責人，擁有一手好廚藝，平時也在餐館穿梭接待客人，卻因疫情期間都戴著口罩，因此都沒有被認出來。直到日前有郷民在「批踢踢實業坊」發文，表示在YouTube看到一段「台式蛋炒飯, 炒飯翻炒技能」影片，覺得很普通，但點閱竟超過900萬人次，且有超過5千名外國網友留言，即引來注意。

羅士榮說，他原來沒有「正當」工作，直到認識黃姓合夥人後，學習廚藝，先在夜市擺攤從事鐵板燒，經過五、六年，在彰化市永安夜市停車場旁經營榮赫餐館。榮赫餐館創設3年來，在Google地圖中有高達4.9顆星的好評，最近還在彰化市大埔路開設分店，羅士榮的蛋炒飯手藝最受稱道。

羅士榮說，蛋炒飯好吃的祕竅在於先把蛋炒到起泡，米不要煮太溼，油也不要過多，米一定要快速翻炒，一路用大火，配料再撒下去爆香，炒起來就會很好吃。

他這時也才對去年為什麼幫小兄弟付鴨肉飯費一事，說出內心話。他說，因為自己小時候家裡很窮，窮到連學費都繳不出來，甚至沒飯吃，因此看到這位小兄妹當時飢腸轆轆的樣子，基於廚師身分，即覺得十分不忍，才會主動付錢，看到他們大啖鴨肉飯的樣子，自己也很滿足，但這其實微不足道。

羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮去年10月，在彰化市一家鴨肉飯店，幫一對兄妹付餐費，他回頭看到他們大啖鴨肉飯的樣子，自己也很滿足。記者劉明岩／翻攝
羅士榮去年10月，在彰化市一家鴨肉飯店，幫一對兄妹付餐費，他回頭看到他們大啖鴨肉飯的樣子，自己也很滿足。記者劉明岩／翻攝
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮去年10月，在彰化市一家鴨肉飯店，幫一對兄妹付餐費，愛心感動許多人。記者劉明岩／翻攝
羅士榮去年10月，在彰化市一家鴨肉飯店，幫一對兄妹付餐費，愛心感動許多人。記者劉明岩／翻攝
羅士榮不僅有好廚藝，更有滿滿愛心。記者劉明岩／攝影
羅士榮不僅有好廚藝，更有滿滿愛心。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮拿手的蛋炒飯工夫，去年8月由Terry Films上傳YouTube，到今天點閱已有950萬人次，還有外國人慕名而來。記者劉明岩／攝影
羅士榮不僅有好廚藝，更有滿滿愛心。記者劉明岩／攝影
羅士榮不僅有好廚藝，更有滿滿愛心。記者劉明岩／攝影

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