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回收物成「路霸」占用道路 學童被迫走快車道上下學

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區文曲路59巷附近一家回收廠，長期占用道路及民地堆放回收物品，文武國小學童被迫走快車道上下學，影響居民行車安全。圖／吳敏濟提供
台中市大甲區文曲路59巷附近一家回收廠，長期占用道路及民地堆放回收物品，文武國小學童被迫走快車道上下學，影響居民行車安全。圖／吳敏濟提供

台中市大甲區文曲路59巷附近一家回收廠，長期占用道路及民地堆放回收物品，文武國小學童被迫走快車道上下學，影響居民行車安全。台中市議員吳敏濟今日邀集中市府環保局、交通局、大甲警分局、大甲公所等單位前往會勘，大甲分局當場開單告發，並勒令業者限期改善。

文曲里長林寶彩、武陵里長方如玉表示，廠商堆放的垃圾包影響居民行車安全，也影響學區內文武國小上下課行走安全，經近3個月來溝通，也多次會同警方處理，但仍不見廠商改善。

吳敏濟批評相關單位執法太過綿軟，勸導無效，就應拿出鐵腕強制執行，豈可坐視超級路霸影響交通安全，希望市府拿出魄力，依法要求業者排除占用道路部分，以維護用路人權益。

中市府環保局廢棄物管理科指出，本案涉及違法堆置部分，已移請大甲分局以涉及刑事部分擴大偵辦。有關場內廢棄物部分是否涉及違反廢氣物清理相關規定部分，將依法查處。另該工廠坐落於農業用地，且無工廠登記證，已涉及違法，環保局函請相關單位依法查處。

大甲派出所所長謝慶家表示，現場有關道路堆放物品部分已妨礙交通，將依道路交通管理處罰條例第82條第1條第1項開罰1200元，並勒令業者在2日內要將回收物占用道路部分排除，7日內要將占用民地的部分清除。

台中市議員吳敏濟今日邀集中市府環保局、交通局、大甲警分局、大甲公所等單位前往會勘。圖／吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今日邀集中市府環保局、交通局、大甲警分局、大甲公所等單位前往會勘。圖／吳敏濟提供

台中市 廢棄物

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