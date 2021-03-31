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全國首創！彰化和美地政土地鑑界 10年上萬筆資料全都露
民眾一般有土地鑑界需求必須親自到地政事務所申請，彰化縣和美地政事務所率全國之先，開發「鑑界成果查詢服務系統」今天上線，10年來1萬多筆鑑界照片和資料一目瞭然，民眾線上申請資料均免費提供，也可免來回奔波。
彰化縣政府今天宣布這項新措施，地政處長蔡和昌指出，土地所有權人對於界樁、界址都非常重視，雖然因時間變遷或人為因素，樁位或許會遺失，和美地政事務所目前將2012年起所有的圖片、照片等資訊檔都已建立檔案，並分享供民眾免費取得資訊，未來這項創新服務推廣到彰化縣其他7所地政事務所，要在最短時間將所有鑑界、重測都累積起來。
蔡和昌也說， 只要上網連結至系統，當事人與利害關係人即可看到10年來歷次鑑界案件分布情形，並可查詢案件的基本資訊，及線上申請鑑界時各界址點界標埋設位置所拍攝的照片檔案，以藉此了解鑑界結果。
土地實地界址因人為因素或天然災害等原因，致使界標移動，湮沒或遺失造成經界不明，相鄰土地所有權人對其界址需確定其位置，民眾以往到地政事務所申請鑑界，實地釘樁後常有本次鑑界結果跟印象中之前鑑界位置不符、界樁因耕作或整地致遺失、鄰地鑑界未到場會同無法得知現場鑑界位置等疑慮。
地政處表示，未來民眾透過「鑑界成果查詢服務系統」地圖查詢想申請案件的相關資訊，審核通過後地政事務所會主動寄發結合地籍圖及界標照片的鑑界資料電子檔到民眾郵件信箱，從照片上就可以清楚知道鑑界釘樁位置，不用擔心現場界標遺失、鄰地鑑界時未會同造成權益受損。
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