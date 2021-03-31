全國首創！彰化和美地政土地鑑界 10年上萬筆資料全都露

民眾一般有土地鑑界需求必須親自到地政事務所申請，彰化縣和美地政事務所率全國之先，開發「鑑界成果查詢服務系統」今天上線，10年來1萬多筆鑑界照片和資料一目瞭然，民眾線上申請資料均免費提供，也可免來回奔波。

彰化縣政府今天宣布這項新措施，地政處長蔡和昌指出，土地所有權人對於界樁、界址都非常重視，雖然因時間變遷或人為因素，樁位或許會遺失，和美地政事務所目前將2012年起所有的圖片、照片等資訊檔都已建立檔案，並分享供民眾免費取得資訊，未來這項創新服務推廣到彰化縣其他7所地政事務所，要在最短時間將所有鑑界、重測都累積起來。

蔡和昌也說， 只要上網連結至系統，當事人與利害關係人即可看到10年來歷次鑑界案件分布情形，並可查詢案件的基本資訊，及線上申請鑑界時各界址點界標埋設位置所拍攝的照片檔案，以藉此了解鑑界結果。

土地實地界址因人為因素或天然災害等原因，致使界標移動，湮沒或遺失造成經界不明，相鄰土地所有權人對其界址需確定其位置，民眾以往到地政事務所申請鑑界，實地釘樁後常有本次鑑界結果跟印象中之前鑑界位置不符、界樁因耕作或整地致遺失、鄰地鑑界未到場會同無法得知現場鑑界位置等疑慮。