后里違建工廠5度起火 中市府執行拆除

台中市后里區一家農地違建工廠36天內發生5起火警，造成空氣污染，台中市政府限期拆除改善，業者未如期完成，市府今天執行拆除作業，維護環境安全。

台中市后里區一家橡膠工廠在2月20日凌晨發生火災，燃燒逾7小時才撲滅火勢，接下來的一個多月內，一再復燃，共起火燃燒5次，分別為2月20日、26日，3月7日、13日、28日。市府相關單位日前現場會勘，排定今、明2天拆除。

台中市都發局表示，本案為既存違建，部分鐵皮部分混凝土構造，面積約1390平方公尺，高度約6公尺，經通知限期拆除改善，仍未完成改善，且廢棄原料疏於管理，發生多次火災污染環境情節重大，依法執行強制拆除。

都發局本次執行強制拆除違建，出動大型恐龍嘴、燒焊車等共4台各式機具及人員共11人，現場由指揮官指揮切斷電源水源後執行強制拆除，預定2個工作天拆除完畢。

這處工廠發生5次火警造成空氣污染，台中市環保局依次開罰，環保局指出，共開罰新台幣650萬元，另因業者供稱堆置的物品為其財產，交由檢察官偵辦釐清，今天拆下的物件目前放在原處，現場有人員看管，避免衍生其他意外，要求業者提交計畫書，將拆下的物件移往合法處所。

都發局呼籲，農地使用應依農地及建築相關法規，申請使用許可及建築執照，中市府將貫徹公權力依法行政，維護農地合法使用及環境安全。