水湳再生水利用 中市府與友達等廠商簽約

台中市政府推動水湳水資源中心放流水回收再利用計畫，台中市長盧秀燕今天與中科管理局、友達光電等單位簽定用水契約，112年完工啟用後，將可每日輸送約1萬噸再生水到中科。

台中市水利局指出，「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」建設總經費約新台幣5.3億元，已獲內政部營建署核定預計於110年底招商，112年完工啟用。開始供水後，目標是每日輸送1萬噸的再生水到中科台中園區作為產業用水使用。

台中市政府今天與中科管理局、友達光電、聯豐精密科技中科分公司、亞東工業氣體公司簽訂用水契約，盧秀燕、中科管理局長許茂新、友達光電董事長彭双浪等人，在經濟部水利署長賴建信見證下完成簽約儀式。

盧秀燕表示，市府推動水資源再生水的再利用及去化工作，避免每天10萬多噸再生水放水流，現在旱災期間，再生水彌足珍貴，今天跟中科、水利署、營建署及境內廠商一起合作，將剩餘的再生水簽約再利用，希望境內廠商大量使用再生水，就可節約使用自來水，將省下的自來水提供民眾使用，這項工作很有意義。

賴建信說，昨天在台中市主要水源的德基水庫及鯉魚潭水庫有局部降雨，但雨量仍屬有限，目前台中市整體節水率已達到9.4%，台中市再生水的使用，未來順利開發的話，就能取代約原來用水量的12%，這種水量能提高台中市的韌性。

許茂新表示，中科配合水湳再生水案，園區內輸配水管線與區外再生水廠同步進行，預計2023年完工，於枯旱期間可以紓解自來水供水壓力，對於地區用水調度及產業循環經濟，都有顯著的效益。

彭双浪指出，友達中科廠每日需補充水量3萬噸，採用水車載水目前仍備而不用，未來水湳每日可提供9400噸再生水，對自來水的依賴度就會降低，友達都有針對最糟糕的狀況做演練，即使到6月仍不降雨，還是會維持營運順暢。