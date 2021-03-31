國軍台中總醫院75周年慶 30億投資當軍民好鄰居

國軍台中總醫院上午慶祝75周年院慶，同時為新院徽以及高階電腦斷層影像中心、牙科部新館及毒物檢驗中心揭牌。院長洪恭誠說，除了近幾年該院在設備上總投資已達6、7億元，軍醫局還答應要提供24億元興建醫療大樓，要把該院打造成中部地區軍民可親、可近、溫馨、信賴的鄰居。

包括軍醫局副局長蔡建松、台中市衛生局長曾梓展和地方人士多人都前往參加慶祝典禮，還有何木火等書畫家現場揮毫並致贈畫作；萬代福戲院也贈送電影禮券慰勉該院全體醫護人員，讓院慶增添不少溫暖的人情味。

蔡建松說，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，各地國軍醫院均責無旁貸投入防疫，特別感謝這群勞苦功高的幕後英雄無私付出，才讓疫情掌控得宜，也期許該院持續秉持「防疫視同作戰」的精神全員備戰，並完善人才培育及醫裝投資的規劃，以不負國人厚望。

洪恭誠指出，醫院1946年從青島遷址來台，1980年遷太平現址，在歷任院長篳路藍縷、苦心經營下，才能有今天的成果，除感念前輩們無私奉獻的精神，也期許同仁持續朝一流醫院邁進，展現「齊心打拼」的精神，開創屬於國軍台中總醫院的輝煌歷史。

他強調，在軍醫局撥給1.3億元經費下，該院今成順立成立高階電腦斷層影像中心、牙科部新館及毒物檢驗中心，因為配備多項高科技醫裝，可執行更精密、省時的醫療服務，也是國軍台中總醫院致力提升優質醫療品質的具體行動。

洪恭誠說，該院過去一年除完成高壓氧中心、放射治療中心啟用，亦獲得「2020SNQ國家品質標章醫療院所類」品質認證、「2020藥師臨床高血脂照護競賽」金獎及「推廣長期照護-手部衛生機構認證」等殊榮，並與胡志明市台商簽訂健檢服務契約，開創國軍拓展服務台商之首例，積極提升醫院能見度。