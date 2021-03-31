抽檢清明祭祖常見食品 台中1麵腸下架 5潤餅要改善

台中市食品藥物安全處今天公布，啟動清明稽查專案派員前往台中各大生鮮賣場、傳統市場、餐廳、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗127件食品、食材發現，其中一件麵腸檢出殺菌劑過氧化氫，立即要求業者下架，並移源頭雲林縣衛生局調查；另有5件潤餅大腸桿菌群初驗超標，已通知業者限期改善，後續再行複查。

食安處表示，此次清明食安稽查專案包含12件古早味蛋糕、28件未調味豆干豆皮、24件糕粿類、28件麵腸素肚、23件潤餅皮與12件潤餅，檢驗項目包括防腐劑、皂黃、漂白劑、甲醛與微生物等項目。

食安處說明，於南屯區生鮮超市販售的麵腸檢出殺菌劑過氧化氫陽性(標準為不得檢出)，與規定不符，食安處除立即通知業者下架產品、不得販售外，並移請雲林縣衛生局針對源頭業者進行後續調查處辦。

另外，於生鮮超市與餐飲店現場製作的即食潤餅，則初驗出有5件微生物大腸桿菌群超標，食安處已函文要求業者限期改善，並派員前往輔導，若複驗結果不合格，將依違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處說明，「過氧化氫」雖具有殺菌、防腐、漂白等作用，但消費者若長期食用殘留過量過氧化氫的食物，將引起頭痛、嘔吐等症狀，嚴重影響人體健康。

食安處長傅瓊慧提醒民眾，近期天氣較為高溫潮濕，微生物容易滋長，加上限水措施，如需儲水時應加蓋，防止孳生細菌造成二次汙染；與食品直接接觸及清洗食品設備與用具的用水及冰塊應符合飲用水水質標準，避免使用井水與地下水。

民眾如欲查詢最新稽查或抽驗結果等資訊，或是下載被抽驗業者抽驗食品的檢驗報告，均可至「食品藥物安全教育網-食安GIS專區」查詢，或洽詢台中市食安處04-22220655。