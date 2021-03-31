快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市寸土寸金 去年有3000筆土地或房屋未辦繼承

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市寸土寸金，地政局統計，逾3000筆未辦理繼承登記。圖／台中市新聞局提供
台中市寸土寸金，地政局統計，逾3000筆未辦理繼承登記。圖／台中市新聞局提供

台中市地政局統計，所有權人死亡逾1年以上，繼承人還未辦登記的將近3000筆，594棟建物、6012筆土地，地政局人員指出，多是持分的人跨好幾代、人太多，或有人因故拋棄繼承。這類未記也是地政士關注的目標，如果發現有價值的土地，也會磨時間整合，說不定掏到黃金。

市府地政局明（4月1日）起至6月30日，將公告所有權人死亡逾1年以上仍未辦理繼承登記的土地及建物，公告3個月，期滿未辦理繼承登記者，將由地政局列冊管理15年，15年內都可隨登記，如果到期仍未聲請登記將依法由財政部國有財產屬公開標售，請繼承人儘速於公告期間內聲請登記。

地政局長吳存金表示，今年逾期未辦繼承登記案件共有2916件，其中土地6012筆、建物594棟，民眾也可至台中各地政事務所網站及中市158空間資訊網查詢公告相關訊息。

地政局呼籲，如因繼承人數眾多、無法達成協議等因素致無法全體會同辦理登記，可先由部分繼承人檢附繼承登記應備文件，向各地政事務所申請繼承登記為全體繼承人公同共有，便無逾期登記受罰或喪失繼承不動產情形；如對繼承登記有疑問，可上市府地政局及各地政事務所網站「未辦繼承專區」查詢，或打電話問各地政事務所。

台中市

延伸閱讀

陳國樑／房地合一稅與囤房稅的混戰

高雄建商獵地 轉戰大台南

中捷土地招商 多家插旗

房地合一稅新制懶人包　 試算、免稅秘招大公開

相關新聞

國軍台中總醫院75周年慶 30億投資當軍民好鄰居

國軍台中總醫院上午慶祝75周年院慶，同時為新院徽以及高階電腦斷層影像中心、牙科部新館及毒物檢驗中心揭牌。院長洪恭誠說，除...

抽檢清明祭祖常見食品 台中1麵腸下架 5潤餅要改善

台中市食品藥物安全處今天公布，啟動清明稽查專案派員前往台中各大生鮮賣場、傳統市場、餐廳、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗12...

台中市寸土寸金 去年有3000筆土地或房屋未辦繼承

台中市地政局統計，所有權人死亡逾1年以上，繼承人還未辦登記的將近3000筆，594棟建物、6012筆土地，地政局人員指出...

影／不讓每天10.5萬噸再生水放水流！台中再簽中科3廠

台中市長盧秀燕今天視察台中市水湳水資源中心運作情況，並且與中科園區內友達光電、聯豐精密科技、亞東工業氣體等3家大廠簽定用...

南投福山社區食物銀行成立 給弱勢民眾就近即時照顧

南投市八卦山區地點偏遠，為了幫助當地弱勢居民，台灣全民食物銀行協會和環宇國際文教基金會合作成立「福山社區食物銀行」，以更...

南投草療長輩懷舊包潤餅 用舌尖延緩失智老化

清明節將屆，除了掃墓祭祖，不少民眾也會買潤餅吃，衛生福利部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構（日照中心）因此辦理「清明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。