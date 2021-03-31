台中市寸土寸金 去年有3000筆土地或房屋未辦繼承

台中市地政局統計，所有權人死亡逾1年以上，繼承人還未辦登記的將近3000筆，594棟建物、6012筆土地，地政局人員指出，多是持分的人跨好幾代、人太多，或有人因故拋棄繼承。這類未記也是地政士關注的目標，如果發現有價值的土地，也會磨時間整合，說不定掏到黃金。

市府地政局明（4月1日）起至6月30日，將公告所有權人死亡逾1年以上仍未辦理繼承登記的土地及建物，公告3個月，期滿未辦理繼承登記者，將由地政局列冊管理15年，15年內都可隨登記，如果到期仍未聲請登記將依法由財政部國有財產屬公開標售，請繼承人儘速於公告期間內聲請登記。

地政局長吳存金表示，今年逾期未辦繼承登記案件共有2916件，其中土地6012筆、建物594棟，民眾也可至台中各地政事務所網站及中市158空間資訊網查詢公告相關訊息。

地政局呼籲，如因繼承人數眾多、無法達成協議等因素致無法全體會同辦理登記，可先由部分繼承人檢附繼承登記應備文件，向各地政事務所申請繼承登記為全體繼承人公同共有，便無逾期登記受罰或喪失繼承不動產情形；如對繼承登記有疑問，可上市府地政局及各地政事務所網站「未辦繼承專區」查詢，或打電話問各地政事務所。