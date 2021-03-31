影／不讓每天10.5萬噸再生水放水流！台中再簽中科3廠

台中市長盧秀燕今天視察台中市水湳水資源中心運作情況，並且與中科園區內友達光電、聯豐精密科技、亞東工業氣體等3家大廠簽定用水契約。盧秀燕說，為避免每天約10.5萬噸再生水「放水流」，去年8月找上中龍鋼鐵簽約，2025年起由福田日供5.8萬噸放流水，今天與中科管理處、3廠商簽約，預估2023年起由水湳水資中心日輸一萬噸再生水到中科做為產業用水，市府會積極再尋覓廠商，讓水資源更有效分級、調度與使用。

水利署長賴建信說，台中市節水率目前達9.4%，台中市再生水源若開發順利，約可取代12%用水量。

友達光電董事長彭双浪說，友達光電廠內用水很早就做了分級用水，回收率約95%，再生水經檢驗，可符合製程用水；現在中科廠一天補充3萬噸水，再生水要到2023年加入，未來若有每天9400噸再生水加入，相信在水的供應上更穩定，更沒有疑慮。

盧秀燕說明，因應乾旱，水資源要分級，台中市政府與自來水公司布置自來水供水點共400處，做為飲用水之用，另外市府也積極找水源，包括52處工地回收水做為非飲用使用，以及公園等約50口井，目前由水公司檢測水質，歡迎水公司引水併入自來水系統。