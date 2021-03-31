南投福山社區食物銀行成立 給弱勢民眾就近即時照顧

南投市八卦山區地點偏遠，為了幫助當地弱勢居民，台灣全民食物銀行協會和環宇國際文教基金會合作成立「福山社區食物銀行」，以更有效率的模式，就近即時將食物與物資分送給需要的民眾。

台灣全民食物銀行協會推廣「資源不浪費、台灣無飢餓」概念，無償提供食物資源給社福機構的運作模式，建立社會可持續糧食系統。這次籌募育成經費，與福山社區發展協會及環宇國際文教基金會共同合作，在福山社區據點提供食物銀行服務。

環宇基金會副董事長林景德說，鼓勵社區邊緣戶以志工服務時數換取食物的良善理念，照顧弱勢族群並回饋志工及社區居民，讓居民參與並關注公共議題，實現社區一家親精神。

南投縣社會及勞動處副處長張木斌代表縣府感謝各界協助，促成社區食物銀行成立，期望吸引更多企業共襄盛舉，讓更多善心人士與企業社團能持續關注社會的角落，送暖給弱勢民眾。

南投縣食物銀行2014年起採餐食援助、食物援助及民生物資援助3項方式，由村里辦公處、鄉鎮市公所、社福中心依民眾需求媒合物資，並結合連鎖通路商、超商或傳統立案餐食商店，以提供需求者即時救急援助。