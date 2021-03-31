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南投福山社區食物銀行成立 給弱勢民眾就近即時照顧
南投市八卦山區地點偏遠，為了幫助當地弱勢居民，台灣全民食物銀行協會和環宇國際文教基金會合作成立「福山社區食物銀行」，以更有效率的模式，就近即時將食物與物資分送給需要的民眾。
台灣全民食物銀行協會推廣「資源不浪費、台灣無飢餓」概念，無償提供食物資源給社福機構的運作模式，建立社會可持續糧食系統。這次籌募育成經費，與福山社區發展協會及環宇國際文教基金會共同合作，在福山社區據點提供食物銀行服務。
環宇基金會副董事長林景德說，鼓勵社區邊緣戶以志工服務時數換取食物的良善理念，照顧弱勢族群並回饋志工及社區居民，讓居民參與並關注公共議題，實現社區一家親精神。
南投縣社會及勞動處副處長張木斌代表縣府感謝各界協助，促成社區食物銀行成立，期望吸引更多企業共襄盛舉，讓更多善心人士與企業社團能持續關注社會的角落，送暖給弱勢民眾。
南投縣食物銀行2014年起採餐食援助、食物援助及民生物資援助3項方式，由村里辦公處、鄉鎮市公所、社福中心依民眾需求媒合物資，並結合連鎖通路商、超商或傳統立案餐食商店，以提供需求者即時救急援助。
今年委託南投縣康復之友協會及暨南大學分別成立濁水溪線服務站及烏溪線服務站，照顧全縣13鄉鎮市弱勢居民。餐食援助受益人數計1560人，發放餐券張數計7584張，食物援助受益人次計2萬8142人次。
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