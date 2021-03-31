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南投草療長輩懷舊包潤餅 用舌尖延緩失智老化

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部草屯療養院營養師說明潤餅材料及熱量。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院營養師說明潤餅材料及熱量。圖／草屯療養院提供

清明節將屆，除了掃墓祭祖，不少民眾也會買潤餅吃，衛生福利部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構（日照中心）因此辦理「清明春宴－潤餅DIY」活動；草療今表示，透過包潤餅促進長輩手眼協調，也用傳統美食和舌尖進行懷舊治療。

草療指出，掃墓祭祖是清明重要習俗，但不少長輩因年邁失智或行動不便而未能參與，該節日元素不僅慎終追遠，其日照中心就有長輩活動想起過去家中清明必吃的潤餅捲提議要動手做，該中心從善如流在昨天辦理「清明春宴－潤餅DIY」。

只不過，製作潤餅過程，從備料到選料、捲包、食用，全由長輩分工包辦，草療營養師柯秋涼說，長輩進廚房後必須備餡料，將各種食材洗淨、切絲、切段，再進行川燙、煎蛋、炒青菜，調製花生糖粉、海苔粉等，通通不假他人之手。

當五顏六色的餡料備齊裝盤後，再由老人家依個人喜好選取餡料，自行包捲潤餅，工作人員則在旁協助；但柯表示，多數長輩做潤餅動作熟稔，甚至還能指導製作，包出來豐富紮實，但潤餅熱量不少，因此她也提醒長輩勿過量，健康吃最重要。

陳姓阿嬤則說，吃潤餅不僅吃到記憶中的美味，更吃出兒時歡樂時光，記得小時候長輩總愛開玩笑，要她抱好電線桿（白長條的潤餅），別邊吃邊掉餡，但她貪心只想將材料通通包進餅皮裡，潤餅常被撐破，長輩只好拿碗給她裝。

草療老人次專科醫師黃冠綸表示，藉由DIY傳統美食提高參與度，達到「要活就要動」促進手眼協調，維持認知和自理功能；院長藍祚鴻則說，懷舊治療不僅視、聽、觸3感，舌尖味覺、嗅覺也能勾起長輩記憶，有助活化頭腦延緩失智老化。

衛福部草屯療養院附設日照中心長輩包潤餅，從備料到選料、捲包等全都一手包辦。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心長輩包潤餅，從備料到選料、捲包等全都一手包辦。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心透過包潤餅促進長輩手眼協調，也用傳統美食和舌尖進行懷舊治療。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心透過包潤餅促進長輩手眼協調，也用傳統美食和舌尖進行懷舊治療。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心透過包潤餅促進長輩手眼協調，也用傳統美食和舌尖進行懷舊治療。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心透過包潤餅促進長輩手眼協調，也用傳統美食和舌尖進行懷舊治療。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心長輩包潤餅，從備料到選料、捲包等全都一手包辦。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設日照中心長輩包潤餅，從備料到選料、捲包等全都一手包辦。圖／草屯療養院提供

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