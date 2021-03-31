台中城市稻田計畫引工地回收水灌溉 學子體驗春耕樂

聯聚文教基金會發起城市稻田計畫，在台中市七期重劃區內的開工前工地，與中部青農合作，化身為「食農教育教室」，邀請200名周邊的惠文國小、惠來國小學生認養，由於正值水情嚴峻，引鄰近工地回收水灌溉。小學生們從春耕下田插秧開始，每天上下學路上，就能親近稻田，觀察田裡秧苗生長情況，體驗白米飯從農地到餐桌的歷程。

主辨單位說明，稻田中央有兩個貨櫃屋，將規畫稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係，並結合孩子的創作，預計於五月中下旬對外開放；五月底也將規畫食文化講座。

主辦單位說，七期重劃區過去曾經是一片稻田，上面只有幾家代表性的工廠，城市稻田計畫透過春耕，種植1.3分地（約400坪）越光米，回顧這塊土地的記憶，傳承昔日春耕、夏耘、秋收、冬藏的四時有序文化智慧。

周邊惠來國小、惠文國小很快就稻田認養，學校老師還分享，校內食農教育推廣受限校園空間，較難讓學生完整體驗。活動前，先請稻作專家到學校講解稻米的生長知識。

200名小學生昨天戴上斗笠，腳踩濕泥，下田體驗插秧，並且搭乘青農駕駛的插秧機，了解實際農耕情況。陳姓學生說，這是他第一次體驗插秧，覺得很新奇又有趣，農夫實際插秧過程要頂著大太陽，彎著腰走路，相當辛苦。老師分享，這樣的接觸機會，有助於孩子尊重大自然與食物。