台中市府攜手亞馬遜、逢大培育雲端運算人才 8萬學生受惠

台中市政府推動線上教育，要培育雲端運算人才，攜手亞馬遜、逢甲大學推動「AWS Educate雲端教學計畫」到全市54所高中職，教育局統計受惠學生近8萬人。

市府今舉辦三方合作啟動儀式，市長盧秀燕指出，109學年度台中高工與逢甲大學雲創學院合作辦理雲端服務人才培育計畫，教師藉AWS Educate線上教材，傳授數位時代產業轉型實務，競賽驗證培訓成效不錯，決定擴大至各高中職辦理；Amazon免費提供頂尖的雲端教育資源及培訓活動，與台中共享學習，成為產官學合作的最佳典範。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，很高興協助市府推動雲端教育，培育新經濟產業所需人才，相信AWS Educate教學資源可協助學生培育國際競爭力成為世界一流人才；未來也將提供不同的雲端服務，藉由創新數位經濟模式，讓市民不需北漂或南漂，留在台中就可線上創業做生意。

台中高工資訊科學生陳庭偉分享學習心得，希望雲端運算帶領科技產業創造無限可能，吸引不同領域的學生加入。明道中學資訊科學生陳軒立則說，藉豐富的課程讓他在雲端架構學習過程中更得心應手，開發出各種雲端應用程式，期望這項合作計畫納入未來高中職課程。